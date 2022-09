U susretu 10. kola HNL-a Hajduk i Istra1961 su na Poljudu igrali 2-2 (0-0). Hajduk je poveo golom Marka Livaje (47), no uslijedio je preokret u režiji Ante Ercega (52) i Rede Boultama (64), da Livaja (88) svojim drugim golom izjednačio na konačnih 2-2.

Spomenimo kako je obrana Hajduka katastrofalno reagirala kod oba gola. Kod gola Ercega, Dario Melnjak mu je izravno dodao loptu u noge i ovaj je povukao prema kaznenom prostoru u kontri, šutirao izvana i probio Kalinića.

Kod drugog gola obrana se loše postavljala i otvorila je koridor Boultamu za šut, ovaj je potegao izvana i pogodio.

Nakon utakmice trener Hajduka, Mislav Karoglan pokušao je objasniti što se dogodilo.

"Bila je to specifična utakmica, puna ozljeda. Bili smo nešto bolji, no volio bih da bolje kontroliramo utakmicu. Sve loše ide na mene, igrači su dali sve od sebe. Teren nam nije alibi", rekao je trener.

'Nije Melnjak kriv, ja sam'

Pojasnio je i neobičnu izmjenu. Na početku susreta Nikola Kalinić se ozlijedio, pa je ušao Jan Mlakar i onda je na poluvremenu Mlakar također zamijenjen.

"Ozlijedio se i on zato sam ga izvadio", veli trener pa nastavlja s komentarom na utakmicu.

" Imali smo dovoljan broj ulazaka u zadnju trećinu, ali bez preciznosti i realizacije. Ne bih rekao da je Istra dominirala u sredini. U klubu sam četiri godine i moja razmišljanja su takva da sam na dispoziciji i ne želim to na drugi način komentirati", kazao je trener.

Zatim je komentirao kardinalnu pogrešku Melnjaka. "To je samo moja pogreška, zato što sam ja inzistirao na igru preko 'šestice'. Plan je u nastavku bio što više uzeti loptu. Nakon ozljede Kalinića utakmica je otišla u egal i to mi se nije svidjelo. Zadovoljniji sam presingom nego protiv Rijeke, ali nije to intenzitet koji bih ja htio. Što se tiče tjelesne spreme, nekorektno bi bilo reći da nije dobra. A igru u napadu ćemo unaprijediti samo radom. Pokušat ćemo napraviti treninge da momci napreduju u tom segmentu", veli trener.

Bilo je dilema je li bio kazneni udarac na Kaliniću, ali trener kaže da nije vidio snimku.