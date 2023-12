Mislav Karoglan nakon 12. kola preuzeo je Hajduk pa odveo Bijeli do prvog jesenskog naslova prvaka nakon 19 godina.

"Bio bih neskroman da kažem da nisam zadovoljan. Sve skupa me iznenadilo, ali znaš gdje dolaziš i kakva su očekivanja. Kad rezimiram ovih osam prvenstvenih utakmica i jednu kupa, zadovoljan sam rezultatom", započeo je razgovor za Dalmatinski portal Karoglan pa otkrio kako je dan prije preuzimanja Hajduka imao inozemnu ponudu.

"Sad to mogu reći, dan prije dolaska u Hajduk sam se borio za ući u jedan klub u inozemstvu, u jednu državu koja nije nimalo atraktivna. Bio sam jako blizu preuzimanja jedne momčadi, ali Bog to vodi i nije sve uvijek lako razumjeti. Radilo se o danu-dva, bio sam iznenađen, sve se jako brzo odvilo, ali to je tako u ovom poslu."

O Livaji je istaknuo:

"Puno pričam s Markom. Iskreno pričam u svlačionici, to je moj stil. Ja sam takav tip. To je po meni najbitnija stvar. Mislim uvijek da je Marko naš taktički najobrazovaniji igrač. On je igrao Italiji, prošao je trenere koji su jaki u tom segmentu. Ne tražim ja od njega da bude Mierez u fazi obrane. On ima ogromne sposobnosti u fazi napada i ne paše nam da dođe preumoran u obećavajuće situacije, ali da protivnika odsiječe i usmjeri, to mora. Ne on, nego bilo tko. Inače ćemo se morati puno više braniti."

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Potom je usporedio Livaju i Petkovića.

"Imaju neke sličnosti, ali Marko je bolji strijelac s boljim šutom. Lijeva noga je Marku nemjerljivo bolja. Nisu oni isti, teško je uspoređivati igrače, ali svakako su obojica na toj poziciji klasa za sebe u ovoj ligi."

Karoglan je otkrio i kako će se 3. siječnja momčadi na pripremama priključiti Nikola Kalinić, a ostalim potencijalnim pojačanjima je istaknuo:

"Treba prvo vidjeti tko će otići. Neki profili nam trebaju jer Hajduk se bori za titulu. Ako je Nikola zdrav, onda nam napadač ne treba. Ali, imamo li garanciju da će ostati zdrav na pripremama? To su upitnici. Sigurno je da bi nam jedno krilo dobrodošlo. Sezona je duga, dolazi i do pada forme. Vidjet ćemo što pripreme nose, nismo mi sve utakmice igrali dobro. Vrhunske ekipe imaju vrhunsku konkurenciju, ne možeš biti prvak s 12-13 igrača."

