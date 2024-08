Halilović nastavlja briljirati u Nizozemskoj: 'Ne usudim se reći hoće li ostati s nama'

Hrvatski nogometaš Alen Halilović briljira u nizozemskoj prvoj ligi. Bivši dinamovac slovio je kao jedan od najvećih talenata, no do sada u svojoj turbulentnoj sezoni nije ostvario onaj potencijal koji je imao.

No već prošle godine kad je došao u nizozemsku Fortunu pojavile su se naznake kako bi se Halilović napokon mogao zadržati i ne više nogometno oscilirati. Sve je vodilo do toga da bi upravo ova sezona mogla biti ključna prekretnica za Alenovu karijeru, a kako je krenuo to bi se i moglo ostvariti.

Halilović je u sjajnoj formi i jedan je od nositelja igre nizozemskog prvoligaša. Nedavno je zabio u utakmici protiv Almere Cityja i zaradio hvalospjeve svojega trenera Dannyja Buijsa.

"Rekao sam Alenu što od njega očekujem i da mu želim pomoći. Pokazao je da ima ogroman talent i kvalitetu. Zbog toga se ne usudim reći hoće li ostati s nama nakon ovog ljeta", rekao je nizozemski trener.

Izgleda da bi Fortuna napokon mogao biti klub u kojem će se talent Halilovića istaknuti. Nakon Dinama nije se nametnuo u Barceloni pa je prilike tražio u Sportingu Gijonu, HSV-u, LAS Palmasu, Standard Liegeu, Heerenveenu, Birminghamu, Readingu i Rijeci, ali nigdje se nije duže zadržao.

"Sretan sam ovdje u Fortuni. Bilo je glasina da bih mogao otići, ali sam samo nastavio igrati i pokazivati najbolju verziju sebe. Pomogao sam momčadi i nastavit ću to raditi", rekao je Halilović nakon posljednje utakmice za Fortunu.

