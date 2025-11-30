Trener Dinamovog europskog protivnika podnosi ostavku nakon što su navijači bacili pirotehniku na njegov stan

Trener Maccabija iz Tel Aviva, Žarko Lazetić, mogao bi napustiti klub zbog nesuglasica s navijačima. Naime, srpskog trenera navijači već neko vrijeme žele potjerati iz kluba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Taj sukob otišao je toliko daleko da je skupina od pedesetak tvrdokornih pristalica Maccabija došla pred njegov stan tražeći da što prije napusti Tel Aviv.

"Došli smo do njegovog stana da mu pošaljemo poruku – ne želimo ga u našem klubu", prenijeli su izraelski mediji stav navijača. Agresivna grupa u početku je samo pravila buku, prijetila i tražila ostavku, a potom je počela bacati pirotehniku prema zgradi u kojoj se nalazi Lazetićev stan. Navodno, u jednom trenutku neki navijači pokušali su i ući unutra, no policija je u međuvremenu stigla i spriječila ih u tome.

Lazetić je u Maccabi stigao u ljeto 2024., a u 73 utakmice upisao je 40 pobjeda, 13 remija i 20 poraza. Iako je prošla sezona bila posebno uspješna – osvojivši izraelski Superkup, titulu prvaka i Kup – Lazetića je, čini se, koštala loša forma. Tijekom tjedna Maccabi je poražen od francuskog Lyona u Bačkoj Topoli sa 0:6, a prije toga je u izraelskom prvenstvu izgubio 2:6 od Beitara. Uzimajući sve to u obzir, loše rezultate i prijetnje navijača ne bi trebalo začuditi ako Lazetić napusti klupu. U europskoj ligi je Maccabi pretposljednji s jednim osvojenim bodom u pet utakmica, a od Dinama je izgubio 1:3 u Srbiji gdje igra svoje domaće utakmice zbog situacije u Izraelu.

POGLEDAJTE VIDEO: Publika u deliriju, komentatori u šoku: 'Ovo ulazi među najveće borbe FNC-a!'