"Učinit ćemo sve kako bi bili bolji nego li u prvom susretu te uz dužno poštovanje prema našem suparniku mislim da je Dinamo kvalitetnija momčad“, najavio je trener Dinama Ante Čačić uzvrat drugog pretkola Lige prvaka protiv Škupija u Skoplju.

Uzvratna utakmica počinje u 21 sat u utorak, a podsjetimo kako je hrvatski prvak kao domaćin, u prvom susretu, odigrao 2-2 protiv prvaka Sjeverne Makedonije. Sve to je najava žestoke borbe u uzvratu za prolaz u treće pretkolo elitnog natjecanja.

"Iako smo gosti prihvaćam ulogu favorita i u ovom uzvratu. Definitivno moramo odigrati bolju utakmicu nego li u Zagrebu. Po nogometnim parametrima smo imali više od igre i imali bolje prilike u prvom susretu. Da smo bolje koristili te šanse imali bi i bolji rezultat te bi ugodnije čekali ovaj uzvrat. Oni su, pak, iskoristili dvije naše nepažnje i došli su do rezultata koji im daje nadu. Mi imamo kvalitetniji igrači kadar, iskustvo iz Europe također je na našoj strani. Želimo odraditi ono što se od nas očekuje“, poručio je trener Dinama Čačić.

'Ne ovisimo o jednom napadaču'

Osvrnuo se trener hrvatskog prvaka i na to kakvog suparnika očekuje i tko će izostati iz njegove momčadi u uzvratnom susretu.

"Neće biti Josipa Šutala i Catherine-Theophilea. Hoćemo li igrati s jednim ili dva napadača tek ćemo vidjeti. Ne ovisimo o jednom napadaču i strijelcu, najbolje je to oslikala posljednja utakmica u Koprivnici gdje smo imali pet različitih strijelaca. Škupi? Oni žele iznenađenje, a mi to moramo spriječiti. Naš suparnik je dobar u sredini terena, ima dubinu i dobru energiju, a prema naprijed imaju tri dobra ofenzivna igrača. Inače, Alvarez mi se čini kao njihov najvažniji igrač. No, moram naglasiti kako je Škupi u prvom ogledu izgledao vrlo kompaktno. To mu je davalo snagu", rekao je Čačić.

Jednu je stvar Čačić poželio za kraj ove najave uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka.

"Uvijek smo dobro reagirali, ali smo stalno primali prvi pogotke u utakmicama na startu ove sezone. Mislim da je vrijeme da tome dođe kraj. Bilo je kritika na naš račun početkom sezone, ali čak bih naglasio da su nam dobrodošle u tom trenutku“, izjavio je Čačić.

Pobjednik susreta između hrvatskog i sjeverno-makedonskog prvaka će u 3. pretkolu igrati protiv boljeg iz susreta Ludogorec - Shamrock Rovers. U prvom susretu bugarski prvak Ludogorec je slavio s 3-0. U slučaju neuspjeha Dinamo seli u 3. pretkolo Europske lige gdje će ih čekati poraženi iz također dvoboja Ludogorec - Shamrock Rovers.