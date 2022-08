Nogometaši Leeds Uniteda na svom su Elland Roadu s visokih 3-0 (2-0) svladali Chelsea u susretu 3. kola engleskog prvenstva, dok je istovremeno Brighton and Hove Albion kao gost svladao West Ham United s 2-0 (1-0).

Put ka pobjedi Leedsu širom je otvorio vratar Chelseaja Mendy katastrofalnom pogreškom u 33. minuti, on je u svom petercu pokušao driblati Aaronsona, napadač domaćih oteo mu je loptu i pogodio za 1-0. Samo četiri minute potom Rodrigo je lijepim udarcem glavom povisio na 2-0, da bi konačni rezultat postavio Harrison u 69. minuti.

Trener Plavaca Thomas Tuchel u izjavi nakon susreta isticao je kako je unatoč potopu na Elland Roadu, Chelsea bio bolji prvih 20 minuta i nije iskoristio svoje šanse, te je Leeds pobijedio zahvaljujući poklonima londonske momčadi:

'Oni ništa nemaju s pobjedom'

"Sve što je moglo krenuti loše je krenulo loše. Počelo je sve jučer kada nismo imali zrakoplov nego smo došli autobusom. Igrači su mogli letjeti ali za trenere je to bila jako duga vožnja autobusom. Sve se nastavilo na utakmici. Izgubili smo je u prvih 20 minuta kada smo bili definitivno bolji i imali velika šanse", kaže Nijemac i nastavlja:

"Promašili smo ih i nismo uzeli ono što smo zaslužili. Imali smo dovoljno šansi da mi vodimo s 2:0. Bili smo bolja momčad i onda smo im dali dva poklona. Naš poraz nema ništa s presingom, s manje pretrčanih kilometara ili sa stilom igre Leedsa. Ne vidim povezanost poraza s igrom Leedsa. To je možda priča za vas novinare, za mene nije. Po meni je uzrok našeg poraza naša slaba igra, a ne ničija dobra", zaključuje strateg Bluesa.

Tuchelu je gospodski odgovorio trener Leedsa Jesse Marsch. "On ima svoje mišljenje, ali mi smo gotovo cijelu utakmicu diktirali način igre. To je i dovelo do njihovih grešaka."