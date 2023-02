Nakon što je Thomas Tuchel smijenjen nakon pobjede Dinama u rujnu na Maksimiru protiv Chelseaja, na mjesto trenera postavljen je Graham Potter. Od 25 utakmica Chelsea je dobio samo devet, a od posljednjih 14 tek dvije.

Potter kaže da mu je ugroženo mentalno zdravlje. Ne direktno zbog loših rezultata, nego zbog njihove posljedice, odnosno prijetnji koje on i njegova obitelj redovito dobivaju, piše BBC.

"Dobio sam neke ne osobito lijepe poruke na e-mail, pišu mi da žele da umrem. Takvo što, očito, nije ugodno primiti", rekao je Potter i dodao da su prijetnje dobili i članovi njegove obitelji. "Možete ih pitati kakav nam je život u zadnje vrijeme. Nije nimalo ugodan."

'Mogu reći da me nije briga, ali znate da lažem'

U nedjelju se Chelsea sastaje s Tottenhamom, a Potter je uoči utakmice rekao kako se teško nosi s tako učestalim i grubim kritikama te prijetnjama.

"Kada ideš na posao i netko te psuje, nije ugodno. Možeš odgovoriti na dva načina. Mogu reći da me nije briga, ali znate da lažem. Svima je stalo do toga što ljudi misle jer nam je u prirodi da budemo društveno povezani. S ovakvim rezultatima, prihvaćaš kritike, ali to ne znači da je lako. Obitelj ti pati, mentalno zdravlje ti pati, tvoja osobnost. Navijači imaju pravo biti ljutiti, ali vrijeđanjem ne mogu promijeniti rezultate.

Ali život je mnogim ljudima težak. Prolazimo kroz energetsku krizu, krizu povećanja životnih troškova, ljudi štrajkaju svaki drugi tjedan. Nikog nije briga za nekog sirotog premierligaškog menadžera", rekao je Potter.