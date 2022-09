Ian Wright legendarni je engleski napadač koji je igrao osamdesetih i devedesetih. Uspješno je nastupao za Englesku, a najveći je trag ostavio u Arsenalu, gdje je igrao od 1991. do 1998. godine.

Za Arsenal je skupio 221 nastup u Premier ligi te je pritom postigao 128 pogodaka. Uspješno je još igrao i za Crystal Palace, West Ham, Nottingham Forrest, Celtic, Burnley i Greenwich Borough.

Vjerojatno nije ni slutio da će njegova oba sina postati sjajni nogometaši, Shaun i Bradley Wright-Phillips.

Nogometna obitelj

Shaun je ipak nešto popularniji. Omaleni, brzi, vižljavi krilni napadač posebno se pamti po predstavama u dresu Chelseaja, ali i Manchester Cityja. On je svoju karijeru počeo upravo u nebesko plavom dresu iz Manchestera, nakon čega je tri godine nosio onaj plavi iz Londona. U City se vratio 2008. godine te je bio jedan od prvih velikih pojačanja u novoj eri manchesterskog kluba.

Igrao je još i za QPR, New York Red Bulls te Phoenix Rising FC, dok je od 2004. do 2010. godine za Englesku skupio 36 nastupa i pritom postigao šest pogodaka. Njegov mlađi brat Bradley pak je legenda New York Red Bullsa i njihov najbolji strijelac u povijesti. Nije igrao za velikane kao njegov brat, ali je svejedno ostvario bogatu karijeru.

A sada je došao red na najmlađeg. Riječ je o D'Margio Wright-Phillipsu, 20-godišnjaku koji je rođen 2001. godine, a otac mu je Shaun. Baš kao i njegov tata, D'Margio pokriva poziciju krilnog napadača te je kao dijete igrao u Manchester Cityju. Ipak, svoju profesionalnu karijeru počeo je u Stoke Cityju, za koji je debitirao prošle sezone.

Skupio je deset nastupa i postigao je jedan pogodak, a na početku nove sezone u Championshipu, drugoj engleskoj ligi, D'Margio je poslao poruku treneru i suigračima. Odigrao je jedan susret i odmah postigao pogodak. Vrijeme je da treća generacija legendarne obitelji zaora nogometnih travnjacima.