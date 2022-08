Poljski napadač, 34-godišnji Robert Lewandowski, ovog je ljeta nakon osam godina napustio Bayern te je preselio u Barcelonu, što mu je bila velika želja. Lewa je s Bavarcima osvojio osam Bundesliga te Ligu prvaka te je odlučio da je vrijeme za nove pobjede.

No, iako je ispunio san i zaigrao za Barcelonu, Lewi ne cvatu ruže, barem ne cijelo vrijeme. Naime, poljski nogometaš se fotografirao i dijelio autograme skupini navijača, a jedan je od prisutnih iskoristio njegovu nepažnju te ga opljačkao pred očima mnogih.

Kako pišu španjolski mediji, neto iz mase zaluđenih navijača otvorio suvozačka vrata automobila u kojem se nalazio Lewandowski te je uspio zgrabiti sat vrijedan 70 tisuća eura.

Zamalo ostao i bez mobitela

Nogometaš je to, naravno, odmah primijetio te je jurio nepoznatog lopova, ali mu je on ubrzo pobjegao i nestao iz vidokruga. Valjda dodati kako su dva navijača htjela uzeti nogometašev mobitel dok se ovaj fotografirao prisutnima.

Dvojac je uhićen, no očito nisu imali veze s lopovom koji se domogao sata jer policija nije saznala potrebne informacije. Bome nas ne bi čudilo da Lewandowski od sada dobro pazi s kime se fotografira i kome daje autogram.

Lewandowski je, podsjetimo, i prije kraja prošle sezone najavio da namjerava ovoga ljeta napustiti Bayern, s kojim mu je ugovor trajao do 2024., no to se nije svidjelo klupskim čelnicima koji dugo nisu pristajali na transfer. Lewandowski je s Bayernom osvojio sve što se moglo, a još je zabio i 344 gola, uz 72 asistencije, u 375 nastupa.