Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić iznenadio je u srijedu svojom izjavom da bi, ako bude potrebe, ponovo zaigrao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

"Zbog respekta prema igračima koji su sada ondje, i zbog toga što su mi dragi, smatram da ne bih trebao napraviti taj korak. Oni znaju da u meni imaju svog najvećeg navijača, potporu u bilo čemu što trebaju, što sam uostalom i bio prenio izborniku", rekao je 33-godišnji Rakitić.

"Izbornik zna da uvijek može računati na mene dogodi li se neka nepredviđena situacija. Ja se, međutim, nadam da je neće biti, jer zaslužuju igrati dečki koji su ondje iz mjeseca u mjesec, koji se čitavo vrijeme bore u utakmicama. A ja ću čitavim srcem navijati za ekipu od doma", dodao je.

U Rusiji jedan od najboljih, ali...

Rakitić je bio dokapetan Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., a od reprezentativnog dresa se oprostio u rujnu 2020. kada je prešao iz Barcelone u Sevillu. Tada je izjavio da se želi potpuno posvetiti igranju za taj španjolski klub.

No treba li Rakitić stvarno ovoj našoj reprezentaciji i kakva bi bila njegova pozicija među Vatrenima? Istina je da Rakitić vjerojatno ne bi bio u prvom planu, već negdje pri kraju klupe jer, realno, ima dosta igrača koji su zaslužili prednost.

Rakitić već dugo ne igra nogomet na razini kao što je to bilo u Rusiji 2018. godine gdje je, uz Modrića, bio najbolji hrvatski igrač na turniru. U Sevilli ga često kritiziraju zbog sporosti u igri i nedovoljnog zalaganja.

Ugledni španjolski list Marca nakon utakmice Seville i Celte Vigo prije 20- ak dana imao je uglavnom kritike za Rakitića. U uobičajenom članku s ocjenama igrača nakon utakmice napisali su da je hrvatski igrač profesionalac i da se trudi pomoći momčadi, ali da on već dugo vremena nije bio koristan svojoj momčadi. Oscilira to od utakmice do utakmice, Rakitić još ponekom svojom izvedbom podsjeti na najslavnije dane, ali ne može protiv vremena i godina.

Neki novi klinci

U sastavu Hrvatske Modrić i Brozović imaju garantirano mjesto na pozicijama u sredini, a, uz njih, postoji more opcija za koje bi se moglo reći da su bolje od Rakitića. Mario Pašalić nudi odlično kretanje bez lopte u opasnost po suparnički gol, Luka Sučić razvija se u ozbiljnog igrača, Mateo Kovačić u životnoj je formi, a na poziciji ofenzivnog veznog mogu igrati Livaja, Kramarić, Vlašić i Ivanušec. Tu su i Lovro Majer i Kristijan Jakić koji će biti jako dobre opcije u ne tako dalekoj budućnosti.

Poziv Rakitiću pored svih ovih nabrojanih mlađih igrača ne bi bio baš logičan potez i zato bismo svi skupa trebali reći "hvala" Ivanu Rakitiću na svemu što je napravio i pustiti neke nove klince da stvaraju novu generaciju Vatrenih.