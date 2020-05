TRAVNJACI U ŠPANJOLSKOJ SPREMNI ZA POVRATAK NOGOMETAŠA: ‘Bit će spektakularni kad sve počne’

‘Trava je živo biće koje se mora održavati. Ne smiješ dopustiti da umre’

Nogometaši u Španjolskoj trebali bi se idući tjedan testirati na koronavirus, a zatim individualno vježbati na travnjacima svojih sportskih centara nakon 50 dana.

Terene, koji su toliko dugo bili napušteni, vrtlari pripremaju za ponovi izlazak igrača.

‘Jutarnje češljanje je ključno za prevenciju bolesti trave’

Nakon svježe noći prvo što učini Eric Duran kada dođe na stadion El Butarque, u madridskom predgrađu Leganés, jest ‘češljanje’ trave. Uhvati divovsku četku, dugu dva metra, pa njome prijeđe 8.000 zelenih metara kvadratnih. Vlaga koju ostavlja iza sebe na vlatima trave opasnost je za bolesti.

“Jutarnje češljanje je ključno za prevenciju bolesti trave“, kaže Duran.

Vrtlari poput njega, popularno nazvani ‘greenkeepers’ jedini su ljudi na terenu dok su natjecanja suspendirana a 47 milijuna stanovnika zatvoreno u kućama.

“Trava je živo biće koje se mora održavati. Ne smiješ dopustiti da umre. To nije poput svjetla da se može ugasiti pa upaliti“, objašnjava Pedro Fernández-Bolaños, inženjer agronomije. Pedro je koordinator La Lige za održavanje terena u prvoj i drugoj ligi.

Ranije je bio pomoćnik za održavanje travnjaka u Real Madridu gdje je čelni čovjek bio Paul Burgess. Tog Engleza je madridskik klub doveo 2009. iz Arsenala nakon čega je transformirao travnjak velebnog stadiona Santigao Bernabéu ali i promijenio način njege.

‘Nogometna trava nije poput one u vrtu. Izloženija je obolijevanju jer je više suha’

“Nogometna trava nije poput one u vrtu. Izloženija je obolijevanju jer je više suha. Unutar 24 sata može usahnuti“, kaže Eduard Rovira, direktor tvrtke Royalverd. Ta kompanija brine o travnjacima sedam prvoligaških klubova među kojima su Atléticov stadion Wanda Metropolitano i Mallorcin teren Son Moix.

Zbog toga je odluka vlade o zatvaranju stadiona do daljnjeg bila zabrinula klubove. Nogometna natjecanja zaustavljena su 13. ožujka a zasad je nepoznato kada će se nastaviti.

“Sada na stadione smije ući minimalni broj zaposlenika“, napominje Rovira.

Na sjevernom madridskom predgrađu Valdebebas nalazi se sportski centar Real Madrida. Umjesto više od 400 ljudi ondje su samo zaštitari i ‘greenkeeperi’ koji uređuju travnjake na kojima inače treniraju Luka Modrić i suigrači.

Nekoliko kilometara dalje na zaključanom Wandi Metropolitano slična je situacija. U unutrašnjosti stadiona izgrađenog 2017. ostali su samo vrtlari.

“Tijekom prvenstva, travnjak se oplođuje jednom tjednom. Sada ga hranimo dva puta mjesečno, špricanjem hranimo vlati trave. Troši manje jer se koristi manje. Analiziramo vlati i prilagođavamo sredstva“, objašnjava Rovira.

‘Ovo je najbolje razdoblje u godini jer u proljeće kada su temperature između 15 i 20 stupnjeva trava brzo raste’

Proljetno sunce obasjava puste zelene travnjake diljem Španjolske dok tisuće nogometaša individualno vježbaju u svojim stanovima i kućama dok traje izvanredno stanje zbog koronavirusa.

“Ovo je najbolje razdoblje u godini jer u proljeće kada su temperature između 15 i 20 stupnjeva trava brzo raste“, govori Rovira. “Šišamo ju na 25 milimetara, što je optimalno za sadašnje uvjete. Da se ovaj vikend igra utakmica bili bi smo ju ošišali na između 22 i 20 milimetara. Što je kraća veći strest proživljava“, dodaje.

Promijenjen je također i ritual košenja. Prije utakmice se kosi dva do tri puta, što počne dva dana prije nego lopta krene s centra. Eric Duran na stadionu El Butarque tada kosilicom krene od kornera ispred južne tribine pa prolazi uz liniju sve do kornera pod sjevernom tribinom. Tako radi čitav mjesec.

‘Kada se vrati nogomet, travnjaci će biti spektakularni’

Sada kada nema utakmica to pravilo ne vrijedi, pa Duran kosi u različitim pravcima kako vlati trave ne bi uvijek padale na istu stranu. S kosilicom ide od kornera do kornera na južnoj tribini pa tako prolazi čitavim travnjakom. U petak u podne je pak išao vodoravno od gola do gola. Idući tjedan će ići okomito od linije do linije.

Niti vrtlari, ti posljednji ljudi na terenu, ne znaju kada će se točno ondje vratiti igrači. No znaju na što će naići kada se opet pojave ondje.

“Kada se vrati nogomet, travnjaci će biti spektakularni“, poručuje Rovira.