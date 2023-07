Iako je ljetni prijelazni rok službeno počeo 1. srpnja, već su realizirani neki veliki transferi. Na portalu Net.hr iz dana u dan pratite informacije o najnovijim glasinama te realizirane transfere.

8.35 Stručnjak za transfere i novinar Sky Sporta Florian Plettenberg piše kako je Bayern vrlo zainteresiran za Aureliena Tchouamenija, francuskog veznjaka Reala. U ovom trenutku Madriđani nemaju nikakav razlog za prodati svojeg mladog igrača, piše Plettenberg, a tražio bi preko sto milijuna eura.

8.30 Portugalac Joao Felix se ponudio Barceloni preko medija: "Volio bih igrati za Barcu. Barcelona je uvijek bila moj prvi izbor i volio bih se pridružiti Barci kao svom sljedećem klubu. To je oduvijek bio moj san, od malih nogu i ako se to dogodi, bit će to ostvarenje moga sna", rekao je Felix, čije je riječi prenio Fabrizio Romano.

8.25 Riyad Mahrez bi navodno trebao napustiti prvaka Europe i Premiershipa Manchester City, klub u koji je došao nedavno i Mateo Kovačić, te se pridružiti saudijskom klubu Al-Ahli, javlja The Sun.

8.20 - Al Nassr je blizu dovođenja Alexa Tellesa iz Manchester Uniteda. Usmeni dogovor je postignut.

8.15 - Ivan Tomečak novi je igrač Rudeša. Više ovdje.

8.10 - Alen Halilović ima novi klub. Više ovdje.

8.00 Kotarski i Strakosha na listi su želja Bayerna. Jeftinija su opcija od Mamardashvilija.