Ljetni prijelazni rok službeno je počeo 1. srpnja, a iz dana u dan realiziraju se mnogi transferi.

Kako smo jučer pratili transfere pogledajte OVDJE.

Barca prati Felixa

8.33 - Joao Felix u Barceloni ideja je koja se već neko vrijeme može čitati u španjolskim medijima. Katalonski klub ima financijske probleme i teško može realizirati taj transfer, no postoji interes i traži se način kako to napraviti. Sve bi moglo ovisiti o prodaji u posljednjim danima prijelaznog roka. Ez Abde i Ansu Fati spominju se kao igrači koji bi mogli napustiti Barcu. Dogodi li se to, klub će krenuti u pregovore s Atleticom i Felixom.

Bayern ima novog golmana

8.33 - Daniel Peretz, 23-godišnji golman Maccabija iz Tel Aviva i reprezentativac Izraela, karijeru nastavlja u Bayernu. Prema Münchenu će u petak, kada će obaviti liječničke pretrage i potpisati petogodišnji ugovor. Transfer je vrijedan pet milijuna eura.

Pjaca sve bliže novom klubu

8.32 - Marko Pjaca sve je bliže potpisu za turskog prvoligaša Fatih Karagumruk. Juventus ga je pristao prodati u Tursku, a sada traju pregovori Karagumruka s Pjacom, tvrdi Nicolo Schira. Turci su vrlo ustrajni u namjeri da dovedu hrvatskog krilnog napadača.

Livaković danas završava transfer?

8.31 - Dominik Livaković mogao bi dan prije jedne od najvažnijih utakmica sezone napustiti Dinamo. Više pročitajte ovdje.

