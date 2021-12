Španjolskom reprezentativcu i bivšem igraču zagrebačkog Dinama, a sada RB Leipziga, Daniju Olmu (23) prvi dio ove sezone neće ostati u lijepom sjećanju jer je puno vremena proveo van terena zbog ozljeda, no svejedno bi uskoro mogao napraviti veliki transfer.

Olmo se u prošlom prijelaznom roku spominjao u kontekstu prelaska u klub u kojemu je napravio prve korake, španjolskog giganta Barcelone, no transfer se ipak nije ostvario i Katalonci su mu tada obećali da će ga ponovno pokušati dovesti 2022. godine.

No, u međuvremenu se puno toga promijenilo.

'Vratio bi se kući, ali...'

Barcelona je dobila novog trenera Xavija koji na Camp Nou želi dovesti Ferrana Torresa i Raheema Sterlinga iz Manchester Cityja pa je Olmo pao u drugi plan.

"Barcelona ima puno problema, neki su na terenu, a neki van terena. Xavi kao rješenje problema na terenu vidi Olma, ali on ima ugovor s Leipzigom do 2024. pa je njegov transfer vrlo težak. Uz to, za Olma je zainteresiran Manchester United i Barcelona će imati veliku konkurenciju za njegov transfer", piše španjolski El Nacional i zaključuje:

"Olmo će imati na stolu ponude Barcelone i Man. Uniteda. vjerojatno bi se on vratio kući nakon sedam godina, ali financije su na strani Manchestera. Leipzig i Olmo znaju koliko Barcelona može platiti i da to nije dosta za takav posao. Ako Ralf Rangnick (trener Uniteda) odobri Olmov transfer, Barcelona će gledati i neće moći ništa učiniti kako bi to spriječila."