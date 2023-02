U derbiju 22. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham je pobijedio Manchester City sa 1-0, a junak susreta bio je novi rekorder Spursa Harry Kane.

Pogodak odluke postigao je Kane u 15. minuti utakmice postavši najbolji strijelac u povijesti londonskog kluba sa 267 golova u svim natjecanjima. Do ove utakmice Kane je dijelio vrh ljestvice klupskih strijelaca s Jimmyjem Greavesom, sa po 266 pogodaka.

Greaves, koji je za londonski klub igrao od 1961. do 1970. godine, do brojke od 266 golova stigao je u 379 nastupa, dok je Kaneu trebalo 416 utakmica za 267 golova. Iza njih je Bobby Smith sa 208 golova.

City u padu

"Teško je to opisati riječima. To je čaroban trenutak. Toliko se o tome pričalo zadnjih nekoliko tjedana. Posebna je stvar to učiniti pred domaćim navijačima i to u tako velikoj utakmici protiv jedne od najboljih momčadi," kazao je Kane nakon utakmice.

Najbliže izjednačenju City je bio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Riyad Mahrez pogodio prečku. Domaćin je od 87. minute igrao bez isključenog Cristiana Gabriela Romera. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za Tottenham je igrao do 79. minute.

Zanimljivo, bilo je ovo peto gostovanje "Građana" na novom stadionu Spursa, svih pet susreta su izgubili bez postignutog gola.