DRAMATIČNI PRIZORI / Torcidaš sa strašnom maskom u epicentru grotla: Kaotično je bilo u Guimaraesu, umalo je eruptiralo

Nogometaši splitskog Hajduka izborili su play-off doigravanja za Konferencijsku ligu kod Vitorije Guimaraes. Danas su Portugalci pobijedili 1:0 golom Andersona u petoj minuti, no Hajduk ide dalje jer je prošlog četvrtka na Poljudu pobijedio 3:1. Sljedećeg četvrtka splitski klub gostuje kod Villarreala u finalu doigravanja. Na travnjaku je bilo dosta nervoze, po završetku susreta umalo je došlo do opće tučnjave, a i prije toga su se hajdukovci zakačili s nogometašima Vitorije. Torcide je u Guimaraesu bilo između 700 i 1000. Sinoć su zajedno sa svojim prijateljima iz No Name Boys Benfice u centru grada priredili kaos, na danas su se na ogradi mogle vidjeti i krpe No Name Boysa. Hajdukovi ultrasi imali su i svoj pirotehnički šou, a u jednom trenutku i oni su na tribini krenuli u svoj obračun. Pogledajte galeriju.