Torcida tražila pomoć od Isusa, na Poljudu se ukazao Niko Kranjčar

Hajduk u nedjelju navečer na Poljudu igra protiv Slaven Belupa u 19. kolu HNL-a.

Bijeli na ovoj utakmici traže pobjedu za ostanak na vrhu tablice. Trenutno za prvom Rijekom zaostaju tri boda.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Poljud je u prvoj utakmici nakon zimske pauze jako dobro ispunjen, a najglasnija podrška Bijelima tradicionalno stiže sa sjevera, na kojemu je Torcida.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelić/PIXSELL

Torcidaši su na početku utakmice skandirali:

"O, Isuse na nebesu, daj pomozi bijelom dresu,

bijelom dresu, bijeloj boji, o Isuse, mi smo tvoji".

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tijekom susreta Torcida je podigla transparent s porukom "Bog me pozvao da svjedočim i to ću činit do zadnjeg dana! / Ante Čokolić, neka ti je laka hrvatska gruda", posvećenu Anti Čokoliću, heroju Domovinskog rata i veterana 4. Gardijske brigade koji je umro ranije ovoga tjedna.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Utakmicu je iz svečane lože gledao Niko Kranjčar, bivši igač Hajduka i hrvatski repreezentativac, a sada pomoćnik izborniku U21 reprezentacije Ivici Oliću.

Foto: PIXSELL

