Torcida se vraća na utakmice nogometne reprezentacije Hrvatske. Ne, nije patka nego prava stvar. Brončane Vatrene sa posljednjeg SP-a u Katru, srebrne iz Rusije 2018., u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Njemačkoj čekaju utakmice protiv Walesa i Turske 25. i 28. ožujka a čini se da će na njima biti Torcida nakon dugo godina bojkota i revolta prema HNS-u.

Neprijateljstvo protiv HNS-a trajalo godinama

Prva utakmica protiv Velšana igra se na Poljudu za tjedan dana, a na njoj bismo stvarno nakon dugo godina mogli vidjeti i splitsku Torcidu. Najvjerniji navijači Hajduka su zbog neprijateljstva s HNS-om već dugi niz godina zaobilazili utakmice reprezentacije, a tijekom Svjetskog prvenstva 2018. zagovarali su i navijanje protiv nacionalne vrste. I ne samo tada...

Priča o revoltu Torcide prema HNS-u duga je. HNS kad je vodio Davor Šuke, dosta se maćehinski odnosio prema Splitu. U tom periodu više je Hrvatska nastupala u Londonu nego u svom Splitu što je sramotno. Naravno da je takvo ponašanje naišlo na otpor juga Hrvatske prema Savezu i reprezentaciji, pa je Torcidi postala omiljena krilatica kad igra reprezentacija - "Sve izgubili dabogda". Uz sve to, nove generacije torcidaša niti ne znaju kako je to navijati za svoju zemlju...

Kulminacija antagonizma Torcide prema Savezu dogodila se na Euru 2016. u Saint-Étienneu, kad je dio ekipe Torcide bakljama prekinula utakmicu u trenutku kad su Vatreni dominirali i vodili 2-1, pa su nakon toga nogometaši šokirani pali i dobili gol za konačnih 2-2.

"To je teroristički čin", grmio je na konferenciji za medije tadašnji izbornik Ante Čačić. Tada su svi mogući simpatizeri, političari i ostali "pravednici" udarili po Torcidi da su orjuna, da su djeca jugooficira, da ne vole Hrvatske. Naravno da je takvo što potpuna kretenarija...

Antagonizam je rastao

No, antagonizam prema reprezentaciji od strane Torcide došao je do te mjere da su na dan utakmice između Hrvatske i Francuske u Splitu u lipnju prošle godine u Ligi nacija, u kafiću Krom, poznatom okupljalištu jezgra Torcide, došli na ideju koja je mnoge naljutila u Splitu i Dalmaciji, govorimo sad o simpatizerima Hajduka, starijim torcidašima i braniteljima, domoljubima i ostalim Dalmatincima, a ta ideja je bila da nisu htjeli posluživati one koji su nosili dresove Hrvatske...

Ili, ako baš hoćete, utakmice Lige nacija u Beču, gdje je opet grupica navijača iz redova Torcide i Tornada pokušala prekinuti utakmicu, pa su sramotno izbačeni sa stadiona od strane simpatizera Hrvatske i policije. To im nije trebalo jer su pokazali slabost...

Interna poruka koja kruži

Izgleda da se u međuvremenu nešto promijenilo jer je počela kružiti navodna interna poruka torcidaša, prve ekipe Torcide, jezgra grupe, u kojoj svoje članove obavještavaju o povratku na utakmice Hrvatske. Na službenim strancima Torcide još nema potvrde, a spomenutu poruku prenosimo u cijelosti:

"Nakon razgovora i sastanaka s ljudima iz grupe, donili smo odluku da se Torcida vraća na utakmice reprezentacije. U cilju nam je ići na utakmice, domaće i gostujuće, ka grupa, u što većem broju koji će, nadamo se, s vremenom rasti. Ljubav prema domovini nikad nije bila upitna, ali se zbog raznih događaja dovela do razine koju nitko nije htio. Uvik ćemo se borit i ukazivat na neispravni sustav.

'Nakon par utakmica stupit ćemo u kontakt sa drugim navijačkim skupinama, bez mrkih pogleda i provokacija'

Prva utakmica koja nam dolazi je utakmica na Poljudu kontra Walesa i na nju idemo u šta većem broju. Karte će biti u prodaji za sjever, kroz koji dan. Trenutnu kazališnu atmosferu na utakmicama reprezentacije, želimo vratit na staze stare slave, gdje se zdušno navijalo zajedno s ostalim Hrvatima. Nakon par utakmica stupit ćemo u kontakt sa drugim navijačkim skupinama, kako bi svi išli navijat ka Hrvati, bez mrkih pogleda i provokacija", stoji u internoj poruci.

Utakmica protiv Walesa bit će, stoga, prekretnica u Kustićevoj eri saveza. Torcida se vraća - Informacija je to koja je provjerena, a stigla je i iz redova prve ekipe Torcide. Protiv Walesa sa poljudskog sjevera opet će se pjevati "Volim te, Hrvatsko"...

Bit će to konačna pomirba saveza i Torcide, reprezentacija će se opet osjećati kao doma. I, da, bilo je siptomatično što je Torcida danas protiv Slaven Belupa zadnjih deset minuta pjevala "Marjane, Marjane", pjesmu koju su nekad pjevali na reprezentaciji.