Hajduk je poveo u 71. minuti golom Mate Antunovića, no samo pet minuta potom Julian Rijkhoff je izjednačio na 1-1 iz kaznenog udarca.

Junak Hajduka ispao je vratar Borna Buljan koji je u devetoj seriji raspucavanja s bijele točke zaustavio udarac Filippa Manea, da bi potom Ante Kavelj bio precizan te odveo Splićane među posljednje četiri momčadi u ovom natjecanju. Do te devete serije svih 16 izvođača, po osam sa svake strane, bilo je iznimno sigurno te nije dalo nikakvu šansu suparničkom čuvaru mreže. Iako je Borussia imala veći posjed lopte, Hajduk je bio taj koji je stvarao izglednije prilike za pogodak. U prvom poluvremenu jedinu pravu šansu s obje strane imao je Roko Brajković u 21. minuti, on si je lijepim driblingom stvorio prostor za udarac sa 13-14 metara, ali se u odsudnom trenutku posliznuo, pa je lopta prohujala pored vratnice.

I u nastavku je Hajduk prvi imao fantastičnu priliku za pogodak, u 64. minuti se nakon kornera domaćih otvorila prilika za protunapad Hajduka, dva stopera Borussije su se spetljala, lopta je stigla do Skoke no on si je dao predug for pa mu je vratar na vrijeme uspio ući u udarac, no niti tu nije sve propalo jer je lopta pala pred noge Vrciću, ali on je presporo reagirao te nije niti uputio loptu prema praznom golu. Ipak, u 71. minuti Hajduk je poveo. Najbolji igrač utakmice Roko Brajković uputio je odličan centaršut s desne strane točno na glavu Antunoviću koji je udarcem sa 12 metara pogodio samo gornji lijevi kut.

Nažalost, ta je prednost vrlo kratko trajala. Niti tri minute kasnije Arković je neoprezno u svom kaznenom prostoru naletio na Ludwiga pa su domaći imali priliku s bijele točke doći do poravnanja. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Rijkhoff. U sudačkoj nadoknadi milimetri su dijelili Hajduk od pobjede i prolaska u polufinale. Hrgović je prošao po lijevom krilu, ubacio prizemnu loptu u peterac na koju je naletio domaći stoper Blank i u pokušaju raščišćavanja situacije zatresao gredu. Ubrzo potom utakmica je završila, a u raspucavanju s bijele točke Hajduk je ipak stigao do zasluženog slavlja.

Hajduk će u polufinalu 21. travnja igrati protiv talijanskog velikana Milana, dok drugi polufinalni par čine nizozemski AZ Alkmaar i portugalski Sporting iz Lisabona. Oba polufinala igrat će se u Nyonu, kao i finale koji je na programu 24. travnja.

Nakon velikog uspjeha Bilih tića oglasila se i Torcida.

"Ne triba trošit riči! Vruća srca i hladne glave, mangupčine su pokazale svitu šta je Hajduk! Sutra slavimo skupa u našem domu: sjeverna tribina Poljuda, od 14 sati. Ovo je Hajduk", napisali su u objavi na Facebooku.