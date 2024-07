Prošle godine mnogi su vjerovali da će Luka Modrić završiti svoju karijeru, no umjesto toga, hrvatski maestro ostao je u Real Madridu. Ugovor je produžio na godinu dana te zauzvrat postao prvi kapetan španjolskog prvaka. Umjesto njega, s nogometom se oprostio Toni Kroos, što je šokiralo nogometni svijet. Njemački veznjak objavio je da će njegova posljednja utakmica biti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a ironija se neukusno poigrala njime kad je u posljednjoj utakmici izgubio upravo od zemlje koja mu je pružala toliko toga i u kojoj planira nastaviti živjeti - od Španjolske.

Njemačka nogometna javnost bila je u šoku i nevjerici. Odluka je došla iznenada jer su mnogi očekivali da će Kroos, jedan od ključnih igrača njemačke reprezentacije, nastaviti igrati još nekoliko sezona. Navijači su osjećali mješavinu ponosa i tuge – ponosa zbog svega što je Kroos postigao u svojoj karijeri, a tuge jer se opraštaju od nogometaša koji je bio simbol reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gostujući u podcastu "Einfach mal Luppen", Kroos je prvi put otvoreno progovorio o kontroverznoj nedosuđenoj ruci Marca Cucurelle.

"Do danas me to nije pretjerano mučilo", rekao je kroz smijeh. "Uopće nisam vidio tu ruku, nisam bio u poziciji vidjeti da je to bila relativno 'čista' ruka, tako da se nisam zamarao sucem u tom trenutku, nisam obraćao pozornost na njega. Naljutio sam se tek kasnije kad sam vidio ponovljenu snimku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na terenu sam mu pogrešno vjerovao. Mislim da je barem trebao pogledati situaciju. Mislim da je problem u tome što je znao da ako pogleda, onda mora dosuditi kazneni udarac. Suci sami ne mogu sa stopostotnom sigurnošću interpretirati situaciju. Na kraju smo jedino mogli to prihvatiti", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovi komentari o spornoj situaciji izazvali su val rasprava među njemačkim navijačima i stručnjacima, prisjećajući se nezadovoljstva zbog sudačkih odluka. Mnogi su dijelili Kroosovu frustraciju, smatrajući da je sudac trebao pregledati snimku i dosuditi kazneni udarac.

Na pitanje koji su mu najbolji suigrači iz Reala, Kroos je bez oklijevanja odgovorio: "Bit ću nekorektan ako nekoga izostavim, ali ako baš moram imenovati trojicu, ostajem uz Ronalda, Ramosa i Modrića."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova izjava izazvala je dodatne simpatije među Realovim navijačima, podsjećajući ih na sjajne trenutke koje je dijelio s tim nogometnim velikanima.