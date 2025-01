Zločesti dečko hrvatskog nogometa objasnio situaciju u Hajduku nakon kiksa

Hajduk je drugi dio sezone u SuperSport HNL-u otvorio u nedjelju protiv Slaven Belupa rezultatom 0-0.

Koprivničani su se uspjeli obraniti i otkinuti bod Bijelima. Gennaro Gattuso nije bio zadovoljan rezultatom, kao ni navijači Hajduka izvedbom svojih ljubimaca.

Jedan od njih je i bivši igrač Bijelih, Tonći Kukoč, koji je po tko zna koji put na Facebooku napisao svoje viđenje situacije:

"Hajduku su potrebna dva-tri pojačanja?? Ne, Hajduku je potrebno minimalno 15 pojačanja, utakmica je bila toliko negledljiva da peku oči. Taktika je da nabiješ balun na Livaju i čekaš da on nešto napravi, ali nažalost to nije samo od jučer, već od onoga trenutka kada se Livaja vratio u Hajduk", kritičan je bio Kukoč.

"Gattuso već misecima traži napadača, i doveli mu Ukrajinca koji je zadnji gol zabio prije godinu dana, a mi se borimo za titulu. Imali smo slobodnoga Antu Ercega, ali njega ne žele jer on je kao težak karakter, a u ovakvoj situaciji on bi vrijedio zlata, ima kvalitetu i gine za svaki balun, isto vrijedi i za Čopa, imaš provjerenoga napadača, ali ne, što će nam on, Ukrajinac je bolji", zaključio je svoju objavu na Facebooku.