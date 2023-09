Dinamo u četvrtak 21. rujna od 21.00 igra prvu utakmicu grupne faze UEFA Konferencijske lige, a na Maksimir stiže Astana.

Plavi su u kvalifikacijama Lige prvaka u dvije utakmice pobijedili Astanu s ukupnih 6-0. No, Dinamo je potom u 3. pretkolu ispao od AEK-a, a zatim i u play-offu Europske lige od praške Sparte završivši u najslabijem europskom natjecanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvoboj su iz tabora gostujućih najavili trener Babayan i ključni igrač, Marin Tomasov.

Obzirom na nedavni susret dvaju momčadi, upitan je koliko se Dinamo promjenio i smatra li ga sada jačim ili slabijim:

''I prvi put sam rekao da su slabiji nego još onu utakmicu prije par godina pa smo izgubili 4:0. I nas se nešto pitalo, ali kao da nije jer smo loše odigrali. Ovo će biti drukčije, nama je i bod dobar i uvjeren sam da ćemo odigrati bolje. Dinamo je ostao bez tri standardna hrvatska reprezentativca, ali imaju širok kadar. Šest godina sam u Astani, mislim da je Dinamo jedini klub koji me dobio i tu i kod kuće.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neće se povući

''Igrali smo na rezultat da primimo što manje i da možda i ne primimo, i igrali smo na kontre nadajući se da ćemo nešto napraviti. Možda smo se nesvjesno povukli, ne znam što je to na Maksimiru da tako reagiramo, ali nije to bilo to. Uvidjeli smo greške i napravit ćemo sve da se to ne ponovi i da možda čak i pobijedimo'', kazao je osvrnuvši se na ljetni dvoboj protiv hrvatskog prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, Tomasov je rekao što ovo natjecanje znači Dinamu i Astani...

''Nama je cilj bio ući u bilo koju grupu, a Dinamu je bio cilj ući u Ligu prvaka. Njima je ovo katastrofa, ali nama je super. Financijski Astana nakon korone nije što je nekad bila, ali radimo dobar posao na čelu s našim trenerom. Mi smo se u Maksimiru zadnji put povukli protiv Dinama iako to uopće nije bio dogovor u svlačionici prije utakmice. Mi možemo puno više u odnosu na onu prvu utakmicu i ja sam siguran da ćemo to sutra i pokazati'', zaključio je Tomasov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I trener vjeruje u svoju momčad

Trener Grigori Babayan je naglasio kako su izvukli pouku iz prve dvije utakmice i kako se sada žele pokazati u boljem svjetlu.

"Želimo odigrati dobru utakmicu, znam tko je s druge strane. Dinamo je izvrsno igrao u Ligi prvaka, bit će teško. Očekujemo utakmicu na visokom nivou. Znamo da su prodali nekoliko igrača, no spremni smo i želimo ostvariti pozitivan rezultat," kazao je Babayan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Astanu za vikend očekuje veliki derbi protiv vodećeg Ordabasija koji bi mogao donijeti odluku o prvaku. Međutim, Babajan je rekao kako neće kalkulirati oko sastava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez kalkulacija

"Za nas Konferencijska liga mnogo znači, želimo se pokazati u dobrom svjetlu. Nema nikakvih kalkulacija, sutra će nastupiti naš najjači sastav."

Babayan se osvrnuo na činjenicu da će u razmaku od svega nekoliko mjeseci čak četiri puta igrati protiv istog suparnika.

"Ovo mi je prvo takvo iskustvo. Znamo snagu suparnika, dobro smo analizirali prve dvije utakmice i siguran sam kako ćemo iz njih izvući pouku. Skoro svi igrači su spremni i zdravi, imamo tek dvojicu lakše ozlijeđenih," zaključio je trener kazahstanskog sastava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo