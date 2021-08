Ono o čemu se već nekoliko mjeseci priča danas je postalo stvarnost. Hrvatski nogometaš Toma Bašić stigao je u Rim i postao novi igrač Lazija. Prema prvim podacima, prešao je za 7 milijuna eura iz Bordeauxa, kluba kojem treba svaki euro da zadrži financijsku sigurnost, pa je zato ta cijena možda i ispod njegove stvarne vrijednosti.

Neće ovaj transfer izazvati neke velike reakcije izvan grada žirondinaca ili nebeskoplavog dijela Rima, no čini se da novi trener Lazija, prekaljeni stručnjak i taktičar Maurizio Sarri, ima veliki plan za Hrvata.

Tražio je upravo njega

Nekoliko dana nakon što je stupio na funkciju trenera Lazija, odmah se počelo pisati da je Bašić velika želja talijanskog stručnjaka. Još su tamo u srpnju talijanski mediji pisali kako je taj posao gotov. Propasti nije ni mogao jer su Sarri, Lazio i Bašić upravo idealna kombinacija.

Sjetite se malo Sarrijeve revolucije u Napoliju. Od tadašnje skupine nogometnih poluanonimaca i pokojeg poznatog igrača napravio je moćnu momčad koja je uigranošću i pristupom gazila gotovo sve protivnike. Sarri je tada imao potpuni autoritet u svlačionici, neke od igrača Napolija vinuo je među zvijezde, a sebi priskrbio angažman u Chelseaju, a kasnije i u Juventusu. U oba jača kluba bio je blago razočaranje i uskoro ih je morao napustiti.

Igrač kojeg Sarri posebno cijeni je Jorginho, naturalizirani Brazilac koji igra za talijansku reprezentaciju i jedan je od tri kandidata za najboljeg igrača svijeta ove godine. Sarri je Jorginha vukao iz Napolija u Chelsea, no u Juventus ga nije mogao povući, baš kao ni sad u Lazio. Jorginho je njegovom veznom redu davao mirnoću kao zadnji vezni. Vrhunski čita igru, distribuira loptu rutinerski i ne radi greške.

Regista kakvog nema

Kako Sarri ne može sad priuštiti sebi najboljeg zadnjeg veznog na svijetu, za pretpostaviti je da ga je odlučio stvoriti, i to baš od Tome Bašića. On je u Hajduku igrao kao ofenzivni vezni, nekad čak i kao krilo, no u Bordeauxu se preselio malo natrag, na centralnog veznog, ali nekako je na zadnjem veznom izgledao najbolje.

Bašić ima vrhunsku loptu, pogotovo dugu, majstor je u izvođenju prekida i siguran je s loptom u nogama.

Kad malo pogledate kadar Lazija, vidjet ćete da takvih igrača kao što je Bašić nema. Imamo tu Sergeja Milinkovića-Savića, snažnog i ubojitog veznjaka s velikom tendencijom odlaska naprijed. Također, tu je Luis Alberto, još jedan sjajni veznjak, ali ipak više igrač završnice nego izgradnje.

E, tu bi se Bašić idealno mogao uklopiti ako iskoristi svoje prilike na terenu. On ima moć i znanje da poveže tu prvu liniju napada Lazija i organizira igru kao regista. Naravno, morat će pokriti i defenzivne zadatke ako misli opstati u prvom planu.

Da zaključimo priču, Bašić, Lazio i Sarri su sjajna kombinacija. Ne, Toma nije Jorginho, ali to ne znači da ga Sarri neće znati iskoristiti u sličnoj ulozi. Da nekoliko puta pogodi SMS-a u glavu iz kornera ili iz slobodnog udarca, da podijeli 60-70 dodavanja svaku utakmicu i presiječe pokoju loptu, već se debelo isplatilo za njega dati sedam milijuna eura.