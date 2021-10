Larnaca je apsorvirana. Tri boda Vatreni su spremili u džep i nastavljaju svoju plovidbu na ispravnom kursu prema nastupu na Mundijalu sljedećeg ljeta u Kataru.

Uvjerljiva 3-0 pobjeda protiv Cipra uz 29 udaraca na gol, debi Josipa Stanišića u A reprezentaciji Hrvatske, Gvardiol po prvi put na poziciji stopera u reprezentaciji i odmah prvijenac za Vatrene, jedna nova mlada defenzivna linija, Jakić, Ivanušec, vratio se Brekalo...Puno toga je ova utakmica iznjedrila dobroga. Jedina loša vijest je treći akumulirani žuti Matea Kovačića, zbog čega će propustiti utakmicu sa Slovačkom koju Vatreni igraju u ponedjeljak, 11. listopada u Osijeku. Hrvatska je dobila novu mladu obrambenu liniju na njemački pogon, kao i gore spomenute igrače za budućnost. Veliki zalog i velika stvar u svakom slučaju...

U posljednjih 6 susreta Hrvatska nije primila gol

Izbornik Zlatko Dalić, stoga, s pravom je zadovoljan. Hrvatska nogometna reprezentacija u posljednje tri utakmice ima gol razliku 7-0.

Protiv Rusije u Moskvi prije toga, odigrali je nulu. Prije toga, pobijedili su Vatreni Cipar i Maltu bez primljenog gola. Onaj tek jedini je došao na otvaranju natjecanja u Ljubljani, kad smo izgubili od Slovenije.

Hrvatska ima sjajnu gol razliku od 11-1, 16 bodova i na prvom je mjestu u grupi zbog bolje gol razlike u odnosu na drugoplasiranu Rusiju. Evidentno da sve kockice sjedaju na svoje mjesto...

"Uvijek se može naći primjedbi i onih stvari koje još štekaju i nisu dobre ali generalno je pozitivno, na momente jako pozitivno. Najpozitivnija stvar je jučer za mene bila što je momčad uglavnom čitavu utakmicu protiv Cipra bila koncentrirana, uglavnom, bez obzira na pojedinačne pogreške. Bili su koncentrirani i to je na kraju donijelo i solidan rezultat. Sama činjenica da je bilo toliko udaraca i izrađenih prilika na strani Hrvatske, kao i onih koje nisu do kraja završene, govori da je pomak od onoga što smo imali prije očigledan. Tu se nema puno toga za kazati", rekao nam je Ilija Lončarević, trener Intera iz Zaprešića, iskusni nogometni stručnjak...

Zadnja linija Hrvatske je bila vrlo mlada. Gvardiol 19., Stanišić 21., Sosa 23., Duje - Ćaleta Car 25. Dečki su položili ispit zrelosti. Kako vidite tu novu defenzivnu liniju na njemački pogon?

"Nije problem što su oni mladi nego što prvi puta igraju jednu utakmicu zajedno. To je malo bio problem, vjerojatno i neki mali pritisak na pojedincima ali to je sasvim normalno. Tu se vidi potencijal za budućnost, to sigurno".

Josip Stanišić?

"Ok je, kad se oslobodio pritiska onda je pokazao da ima u sebi štofa za vjerojatno značajnije stvari".

'U napadu nisu svi bili na istom nivou'

Borna Sosa?

"Dobro, od kad je u reprezentaciji ovo mu je, u smislu kvalitete, igra bez obrane najbolji nastup".

Ilija Lončarević prima nagradu ZNS-a, Dijamantnu plaketu

Gvardiol je zaigrao na svojoj prirodnoj poziciji stopera. Rekao je i sam nakon utakmice da mu ona odgovara.

"O njemu ne treba trošiti riječi. On je već sam sebe zatvorio što se tiče bilo kakvih nedoumica, ako ih je bilo uopće".

Kako vam je izgledala napadačka linija?

"Tu je bilo nekakvih neujednačenosti. Nisu svi bili na istom nivou, što je i razumljivo. Ne može tako biti uvijek. Momčad koja se tek skuplja i skupi, uvijek postoji bolja forma i slabija forma. Mislim da je to prilično, što se tiče samog napada, mene osobno zadovoljilo što su igrači konačno počeli haklati tamo gdje je najgušće, znači u šesnaest metara i oko, u 20 suparničkih metara... To nam je nedostajalo za stvaranje većeg broja šansi. Reprezentacija Hrvatske ima talent i snagu, sad to treba dalje forsirati. Ne treba gledati pojedince i jesu li pali u formi. Uvijek gledam momčad a ona je bila na nivou, momčad je napravila sve te šanse, prilike, udarce".

'Svi su dali svoj doprinos'

Marko Livaja se očekuje u prvih 11 za Slovačku. On je svoje mjesto pogotkom i igrom od 68. kad je zamijenio Kramarića i zaslužio. Što bi donio, što će donijeti on protiv Slovačke?

"Stvar je izbornika Zlatka Dalića koga će staviti u prvi sastav. To neću komentirati. Svi reprezentativci Hrvatske OK su igrači i tu nema dileme. Svatko od njih je dao svoj doprinos, kao i ovi koji su ušli. Marko, Brekalo, Jakić, Pašalić, Ivanušec, svi su dali svoj doprinos da momčad bude onakva kakva je i bila. To je osnova svega, to je ono na što sam ja imao kritike na Euru gdje nismo imali to zajedništvo. Sad ga imamo definitivno i treba na tome inzistirati dalje i gotovo".

Livaja, Brekalo, Ivanušec i Jakić slave gol za 3-0 na Cipru u kvalifikacijama za SP 2022.

Rekli ste u uvodu da se uvijek može naći primjedbi i onih stvari koje još štekaju i nisu dobre. Koje su to stvari?

"Osim pojedinačnih nesigurnost, što je dovelo do toga da smo teško na momente izlazili iz zadnje zone s loptom, ali to je bila jedna mala nesigurnost. Ipak po prvi put ova linija igra zajedno i nije to samo tako lako uskladiti. Za to će trebati vremena a sve drugo je bilo Ok. Treba pobijediti sve do kraja i gotovo. To su kvalifikacije", zaklučio je Ilija Lončarević.