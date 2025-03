Poljud je rasprodan za utakmicu četvrtfinala Lige nacija između Hrvatske i Francuske (četvrtak - 20.45), ulaznice za utakmicu planule su u svega pola sata, a veliki interes navijača iskoristili su i preprodavači, pa su neke ulaznice osvanule na platformama za oglašavanje pa su neke ulaznice dosegle cijenu od čak 295 eura. Splitska policija uhvatila je pet švercera ulaznica.

Dobili su prekršajne prijave. HNS promijenio uvjete ulaska na Poljud i donio odluku koja se tiče svih onih koji će na stadion. Naime, prvi put u povijesti gledatelji neće moći ući s papirnatim ulaznicama, već će to učiniti s ulaznicom koju moraju imati na HNS-ovoj aplikaciji na mobitelu.

To znači da oni bez pametnog telefona ne mogu na utakmicu, pa će navijači morati paziti da im se telefon ne isprazni. Isto tako, gledatelji moraju imati instaliranu HNS-ovu aplikaciju, a preporučuje se da to učine na vrijeme prije utakmice. Do sada su gledatelji ulazili na utakmice reprezentacije s papirnatim ulaznicama, svatko si je mogao isprintati kartu, ali tako je bilo lakše i preprodati ulaznicu.

"Pozivamo još jednom sve navijače da svoje ulaznice preuzmu u aplikaciji HNS ulaznice jer jedino tako će moći ući na stadion. Bilo kakva pisana potvrda neće biti dovoljna. Isključivo mobilni uređaj s tom aplikacijom", rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Za spomenuti kako HNS planira i light show za vrijeme utakmice kojeg će kreirati gledatelji preko mobilnih uređaja i HNS-ove aplikacije. Svi gledatelji koji će sudjelovati u light showu imaju prilike osvojiti neku od nagrada, među kojima je i potpisani dres s utakmice.

