Tko je Dinamov vjerni vojnik? Preživio je sve trenerske smjene, a jedan detalj je fascinantan

Zagrebački Dinamo, suočen s turbulentnim razdobljima i smjenama trenera, nerijetko poseže za provjerenim rješenjima unutar vlastitih redova. Jedno ime koje se u takvim situacijama konstantno pojavljuje jest Sandro Perković (40), čovjek koji je postao sinonim za privremeno vođenje prve momčadi "Plavih", uskočivši u tu ulogu više puta, posljednji put nakon odlaska talijanskog stručnjaka Fabija Cannavara. No, tko je zapravo Sandro Perković, trener koji je "preživio" smjene Čačića, Bišćana, Jakirovića, Bjelice i Cannavara, postavši važna karika i faktor stabilnosti u Maksimirskoj 128?

Od Siska preko Austrije do Maksimira

Rođen 15. travnja 1984. godine u Sisku, Perković je ondje i započeo svoju nogometnu priču. Prve korake napravio je u lokalnom Metalcu, da bi kasnije zaigrao i za gradskog rivala, Segestu. Kao igrač veznog reda, karijeru je većim dijelom gradio u Austriji, nastupajući za niželigaške klubove poput SV Großpetersdorf, Ilzer SV i USV Nestelbach. Zanimljivo, u Segestu se kratko vratio 2014. godine, prije nego što je igračku karijeru definitivno zaključio 2016. u austrijskom Ilzer SV.

Upravo je u Austriji započeo njegov prijelaz s terena na klupu. Posljednje tri godine igračke karijere, u Ilzu i Nestelbachu, paralelno je obnašao i ulogu trenera-igrača. Nakon toga, posvetio se isključivo trenerskom poslu, vodeći jedno vrijeme USV Nestelbach, radeći u omladinskom pogonu Ilzera SV, a značajno iskustvo stekao je i u renomiranom klubu Sturm iz Graza, gdje je bio zadužen za mlađe selekcije.

Ciparsko i latvijsko iskustvo

Prekretnica u njegovoj trenerskoj karijeri dogodila se kroz suradnju sa Željkom Kopićem. Perković mu je bio asistent u ciparskom Pafosu tijekom sezone 2018./2019. Nakon te epizode, prvi put dolazi u GNK Dinamo Zagreb kao pomoćni trener u omladinskom pogonu u sezoni 2020./2021.

Uslijedio je novi odlazak na Cipar, gdje je dobio priliku samostalno voditi momčad – preuzeo je drugoligaša Akritas Chlorakas na pola godine (2021.). Njegov rad nije prošao nezapaženo. Početkom 2022. godine, Željko Kopić, tada trener prve momčadi Dinama, pozvao ga je natrag u Maksimir kao svog pomoćnika.

Nakon Kopićevog odlaska, Perković ostaje u stožeru i kod Ante Čačića, sudjelujući u osvajanju naslova prvaka u sezoni 2021./2022. Taj mu trofej, kako je sam istaknuo, osobno mnogo znači. Međutim, uslijedio je novi, ovoga puta samostalni, izazov u inozemstvu. Latvijska Riga FC pokazala je velik interes i, što nije uobičajeno za pomoćne trenere u Hrvatskoj, platila Dinamu odštetu za njegov dolazak u ljeto 2022. Odmah po dolasku, proglašen je i trenerom mjeseca kolovoza u latvijskoj ligi.

Ipak, na kraju sezone, vizije kluba i trenera oko smjera razvoja momčadi su se razišle, te se Perković odlučio na povratak u Maksimir u veljači 2023.

Vjerni vojnik kluba

Od povratka 2023., Sandro Perković postao je konstanta u stručnim stožerima Dinama. Bio je pomoćnik Anti Čačiću, Igoru Bišćanu, Sergeju Jakiroviću, Nenadu Bjelici (tijekom njegovog kratkog drugog mandata) te Fabiju Cannavaru. U tom je razdoblju sudjelovao u osvajanju još dva naslova prvaka i jednog Kupa, potvrđujući svoju ulogu "tihog" ali važnog člana tima.

Njegov posao nije bio vezan samo uz prvu momčad. Aktivno je sudjelovao i u nadgledanju razvoja mladih igrača.

Fascinantna je njegova lojalnost klubu

Njegova lojalnost klubu i poznavanje sustava doveli su do toga da je više puta preuzimao ulogu privremenog trenera. Prvi put je Perković uskočio u rujnu prethodne sezone, vodeći momčad u prijelaznom razdoblju između Sergeja Jakirovića i Nenada Bjelice. Kasnije, nakon odlaska Fabija Cannavara u srijedu, klub mu je ponovno povjerio vođenje momčadi do kraja sezone ili do imenovanja dugoročnog rješenja.

U Maksimirskoj 128, Perković slovi kao dobar komunikator i zahvalan klupski djelatnik, slično ulozi kakvu je nekad imao Damir Krznar. Igrači ga cijene, no svaki put kad preuzme glavnu ulogu, pred njim je izazov nametanja autoriteta, uvođenja discipline i pružanja potrebne šok-terapije momčadi u rezultatskoj krizi.

Sandro Perković predstavlja rijedak primjer trenera koji je kroz različite uloge – od omladinskog pogona, preko asistenta brojnim glavnim trenerima, do samostalnog vođenja momčadi u inozemstvu i opet natrag kao privremeno rješenje – duboko utkan u strukturu i svakodnevicu Dinama. Njegova priča priča je o strpljenju, lojalnosti i stalnoj spremnosti da odgovori na poziv kluba, bez obzira na okolnosti.

