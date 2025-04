Tko je čovjek o kojem upravo bruji cijeli svijet?

Declan Rice, rođen 14. siječnja 1999., engleski je profesionalni nogometaš koji trenutno oduševljava navijače kao ključni obrambeni vezni igrač Arsenala i engleske reprezentacije. Smatran jednim od najboljih na svijetu na svojoj poziciji, Rice je poznat po nevjerojatnoj izdržljivosti, snazi, sposobnosti osvajanja i nošenja lopte te preciznim uklizavanjima. Njegov talent i odlučnost došli su do punog izražaja u nedavnoj, povijesnoj utakmici Lige prvaka protiv Real Madrida, gdje je s dva spektakularna pogotka iz slobodnih udaraca trasirao put Arsenalu prema uvjerljivoj pobjedi.

Tko je Declan Rice?

Put Declana Ricea do vrha nije bio bez prepreka. Iako je nogometnu karijeru započeo u akademiji Chelseaja sa sedam godina, klub ga je otpustio kao 14-godišnjaka. No, njegova upornost i odlučnost dovele su ga do akademije West Ham Uniteda 2013. godine. Tamo je brzo napredovao, potpisao prvi profesionalni ugovor 2015. i debitirao za prvu momčad u svibnju 2017.

Foto: Profimedia

U West Hamu se etablirao kao nezamjenjiv igrač, a 2022. godine preuzeo je kapetansku vrpcu od legendarnog Marka Noblea. Vrhunac njegove karijere u West Hamu bio je osvajanje UEFA Europske konferencijske lige 2023. godine, gdje je kao kapetan podigao trofej, a proglašen je i najboljim igračem natjecanja. Nakon 245 nastupa i 15 golova za "Čekićare", u srpnju 2023. prelazi u Arsenal za klupski rekordni iznos od početnih 100 milijuna funti (oko 117 milijuna eura), uz moguće dodatne bonuse od 5 milijuna funti (oko 6 milijuna eura), čime je postao jedan od najskupljih engleskih igrača u povijesti.

Zanimljivo je da je Rice, zbog irskih korijena (djed i baka po ocu su iz Corka), isprva nastupao za mladu i seniorsku reprezentaciju Republike Irske. Međutim, 2019. godine odlučio je promijeniti nacionalnu pripadnost i zaigrati za Englesku, za koju je do sada nastupio na Euru 2020 (gdje su stigli do finala), Svjetskom prvenstvu 2022. i Euru 2024.

Stil igre: Više od obrambenog veznog

Iako primarno igra kao obrambeni vezni, Riceov stil igre evoluirao je tijekom godina, čineći ga znatno kompletnijim igračem.

Foto: Profimedia

Temeljne snage:

Atletičnost i izdržljivost: Pokriva ogroman dio terena tijekom cijele utakmice.

Uklizavanja i osvajanje lopte: Jedan od najboljih u ligi u presijecanju protivničkih napada i vraćanju posjeda.

Snaga: Dominantan u duelima.

Taktička inteligencija: Odlično čita igru i postavlja se kako bi zaštitio obranu.

Razvijene vještine:

Nošenje lopte: Sposoban je prenijeti loptu iz obrane u napad, probijajući protivničke linije.

Dodavanja: Značajno je unaprijedio distribuciju lopte, kako kratkim tako i dugim dodavanjima.

Otpornost na pritisak: Zadržava mirnoću i posjed lopte čak i pod visokim pritiskom protivnika.

Prijetnja iz daljine: Razvio je snažan i precizan udarac, što ga čini opasnim i u ofenzivnijim akcijama, ponekad igrajući i kao "osmica".

Njegova sposobnost da poveže obranu i napad, uz defenzivnu sigurnost koju pruža, čini ga vitalnim dijelom Arsenalove igre pod vodstvom Mikela Artete.

Povijesna noć protiv Real Madrida

Datum 8. travnja 2025. godine ostat će zlatnim slovima upisan u karijeri Declana Ricea i povijesti Arsenala. U prvoj utakmici četvrtfinala UEFA Lige prvaka protiv moćnog Real Madrida na Emirates stadionu, Rice je izveo nešto što nikada prije nije učinio u svojoj profesionalnoj karijeri – postigao je gol iz slobodnog udarca. I to ne jednom, već dvaput.

Foto: Profimedia

Do te večeri, Rice je u 338 profesionalnih utakmica izveo samo 12 slobodnih udaraca, bez ijednog pogotka. No, protiv Reala, sve se promijenilo.

Prvi udarac (58. minuta): Nakon što je Arsenal dominirao, ali bez rezultatske prednosti, Rice je preuzeo odgovornost kod slobodnog udarca s otprilike 27 metara. Namjestio je loptu i majstorski je zavrnuo oko živog zida, pogodivši bliži kut nemoćnog Thibauta Courtoisa za vodstvo od 1-0. Bio je to trenutak čiste magije koji je zapalio Emirates.

Drugi udarac (70. minuta): Samo 12 minuta kasnije, nova prilika iz još bolje pozicije, s oko 23 metra. S nevjerojatnim samopouzdanjem stečenim nakon prvog gola, Rice je ponovno naciljao i poslao loptu u isti, gornji desni kut. Ovaj put udarac je bio još precizniji i neobranjiviji, natjeravši čak i trenera Artetu i kapetana Ødegaarda da se uhvate za glavu u nevjerici. Legenda slobodnih udaraca, Roberto Carlos, promatrao je s tribina s kiselim izrazom lica.

Ovim pogocima Rice je postao prvi igrač u povijesti koji je zabio dva slobodna udarca u jednoj utakmici nokaut faze Lige prvaka. Arsenal je na krilima njegovih golova i kasnijeg pogotka Mikela Merina stigao do uvjerljive pobjede od 3-0, stekavši ogromnu prednost pred uzvrat na Santiago Bernabéu. Rice je zasluženo proglašen igračem utakmice.

"Jednostavno sam imao samopouzdanja da opalim", izjavio je Rice za engleske medije nakon utakmice.

"Još uvijek mi nije sjelo što sam učinio večeras... Za nekoliko godina, mislim da će me pogoditi koliko je ovo što sam napravio večeras bilo posebno", otkrio je Rice.

Trener Arteta dodao je:

"Ako postoji igrač koji to može, s obzirom na čistoću udarca, to je Declan... Nevjerojatno."

Zaključak

Declan Rice je u Arsenalu potvrdio status igrača svjetske klase. Njegova transformacija iz čistog destruktivca u svestranog veznjaka ključna je za ambicije kluba. Povijesna partija protiv Real Madrida, obilježena s dva nezaboravna slobodna udarca, ne samo da je donijela Arsenalu veliku prednost u Ligi prvaka, već je i zacementirala njegovo mjesto među elitom modernog nogometa. Navijači Arsenala, koji često pjevaju "Declan Rice, dobili smo ga za pola cijene", sada imaju još više razloga za slavlje, svjesni da u svojim redovima imaju igrača sposobnog za istinske trenutke magije na najvećoj pozornici.

