Bivši argentinski reprezentativac Carlos Tevez, koji je proveo sedam godina u engleskoj Premier ligi igrajući za Manchester United, Manchester City i West Ham, otkrio je da je odbio učiti engleski zbog "kulturnog problema" s Britancima. Tevez je izjavio da je očekivao da ljudi nauče španjolski kako bi razgovarali s njim, umjesto da on uči engleski.

Kao razlog za svoju nespremnost da se prilagodi engleskoj kulturi, Tevez je naveo priču o svom ujaku, bivšem igraču River Platea, koji je postao alkoholičar nakon što je bio pozvan u Falklandski rat, što ga je prisililo da odustane od svoje nogometne karijere.

"Imao sam kulturološki problem s Englezima. Nisam htio učiti engleski, htio sam da oni nauče španjolski. U Englesku sam došao zbog posla, nisam se uspio naviknuti", rekao je Tevez za argentinski DSportsRadio.

"Imam ujaka koji je igrao u River Plateu. On je jedini navijač Rivera u mojoj obitelji. Igrao je u rezervnoj momčadi, a kad je trebao debitirati za prvu momčad, pozvan je da se bori u Falklandskom ratu. Nakon toga je patio i postao alkoholičar. To me jako obilježilo jer mi je bio jako blizak".

Teveza su suigrači molili da pokuša naučiti engleski zbog bolje povezanosti s ostatkom ekipe. Jedan od zagovornika bio je reprezentativni kolega Pablo Zabaleta, koji je kroz godinu dana naučio tečni engleski.

"Želiš razgovarati sa mnom. Onda ti nauči španjolski, jer ja neću učiti engleski", govorio je Tevez.

"Rekao sam mu da mora doći k meni na satove. Prije nisam govorio engleski, ali sam ga naučio ovdje. Kad sam stigao nisam mogao ništa reći. Imao sam satove engleskog jednom tjedno. Važno je jer moramo razgovarati sa suigračima i menadžerima. I živimo u Engleskoj za budućnost tako da moj engleski postaje sve bolji", istaknuo je Zabaleta kada je govorio o Tevezu.

Tevezova odluka da ne nauči engleski jezik izazvala je kontroverze tijekom njegova boravka u Engleskoj. Tako je 2011. godine izbjegao kaznu za ozbiljan prometni prekršaj jer nije mogao pročitati obavijest o kazni koja mu je poslana na engleskom jeziku.