"Iskreno, znao sam da su bolji. Za mene su oni najbolja momčad na svijetu, momčad koja igra najbolji nogomet," rečenica je koju je uoči finala o Manchester Cityju izjavio napadač Real Madrida, Rodrygo, te izazvao blagu pomutnju u redovima madridskog velikana, a takav mu ispad, prema španjolskim medijima, nije prošao nekažnjeno.

Iako je 23-godišnji napadač već izrazio sumnju u vezi svog ostanka u klubu, ovakva izjava teško je pala Madriđanima. Nasreću, kako piše El Confidencial, Luka Modrić služi kao oslonac mlađim igračima, pa je stoga "ošamario" Rodryga radi njegove pogreške kako bi ga vratio na pravi put. Takva je izjava pala u potpuno krivom trenutku, bez obzira na to hoće li Brazilac napustiti klub ili ne.

"Dobra stvar za Real Madrid je ta da u svlačionici postoji igrač koji upozorava mladiće kad oni skrenu s puta. I to je razlog zašto je važno da Modrić ostane u klubu," navodi El Confidencial koji uz to kapetana Vatrenih navodi kao primjer igrača bez izraženog ega koji je potreban za funkcionalnu momčad.

Španjolci još poručuju da bi se Rodrygo trebao ugledati na Modrića, a i sam Ancelotti progovorio je o egu u nedavnom intervjuu za El Chiringuito.

"Ego nije loš, ali malo ega je vrlo dobro. Ego ide s osobnošću."

Modrić s Rodrygom ima poseban odnos otkad je saznao da je godinu dana stariji od njegovog oca. Od tada Brazilca naziva sinom, a i nije čudno da u svlačionici kao veteran ima autoritet. Dovoljno je iskusan da prepozna situaciju koja bi mogla naštetiti cijeloj momčadi i odmah reagira kada je potrebno.

Uz kontroverznu izjavu, Rodrygo je dodao i komentar o Realovom treneru te istaknuo sasvim pristojnu atmosferu u klubu.

"On upravlja svlačionicom i onim što se događa na terenu. On je broj jedan u tome. Izvukao je najbolje iz mene. Uvijek mi pokušava pomoći, razgovara sa mnom, kaže mi što trebam poboljšati. I to mi jako pomaže. Otkad je došao, mislim da sam drugačiji igrač," rekao je mladi Brazilac pa je u kontekstu ostalog navedenog njegova prijašnja izjava samo zbunjujuća.