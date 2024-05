Joshua Kimmich devet je godina proveo u redovima minhenskog Bayerna i s njima osvojio sve što se osvojiti moglo, ali sve se stvarnijom čini ideja o njegovom odlasku. Klub razmišlja o njegovoj prodaji, a veznjakova sljedeća destinacija mogla bi biti Španjolska. Pitanje je samo u kojem bi gradu mogao završiti.

Hansiju Flicku, novom treneru Barcelone, 29-godišnji Nijemac je velika želja i pokušat će sve da ga dovede na svoju klupu. Međutim, Real Madrid bi, kao po običaju, svom najvećem rivalu mogao pokvariti planove. S obzirom na to da je Toni Kroos nedavno najavio kraj karijere te će mu finale Lige prvaka biti posljednja utakmica u kraljevskom dresu, madridski velikan već traži adekvatnu zamjenu u veznom redu te su ozbiljni u namjeri da Kimmicha dovedu na mjesto svoga sunarodnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Real Madrid pokazuje ozbiljan interes za Joshuu Kimmicha. Smatraju ga idealnom zamjenom za Tonija Kroosa. Razgovori između kluba i igrača već su obavljeni", prenose njemački mediji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok se Katalonci bore s financijskim problemima te im Nijemac i njegova plaća predstavljaju novčani problem, Madriđani tih briga nemaju. Opće je poznato koliko dobro Florentino Pérez posluje pa dovođenje velikih zvijezda u redove Reala ne predstavlja problem, ali odlazak Kimmicha u Madrid bila bi velika pljuska njihovim protivnicima.

Da stvar bude gora za Barcelonu, Kraljevski klub sve je bliže službenom potpisivanju Kyliana Mbappéa. Premda je Mbappéov dolazak u Real već dugo vremena javna tajna te iako je mladi Francuz službeno igrač PSG-a do 30. lipnja, sitno se broje dani do trenutka kad će ga Kraljevi predstaviti kao najnovijeg Galáctica. Najvjerojatnije će sve biti potvrđeno prije nego što započne Europsko prvenstvo, bez obzira na to što će tada 25-godišnjaka i dalje vezati ugovor s francuskim prvakom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa