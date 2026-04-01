Talijanski nogomet na dnu! Ministar sporta najavio otkaze svima, a oglasili se i slavni sportaši

Talijanski ministar sporta Andrea Abodi pozvao je u srijedu na ostavku predsjednika Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) nakon neuspjeha Italije da se kvalificira za Svjetsko prvenstvo, kao što su to učinili 2014. i 2018. godine.

"Svima je jasno da talijanski nogomet treba obnoviti", napisao je u izjavi dan nakon poraza Italije u finalu europskog doigravanja protiv BiH na jedanaesterce.

Prema ministrovim riječima, "ovaj proces mora uključivati ​​obnovu unutar vodstva FIGC-a", kojem od 2018. godine presjedava Gabriele Gravina.

U komentarima na marginama dodjele nagrada, o kojima je izvijestio talijanski tisak, ministar je podsjetio da su dva prethodna predsjednika Saveza dala ostavke nakon neuspjeha 2014. (ispadanje u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva) i 2018. (ispadanje od Švedske u doigravanju za Svjetsko prvenstvo u Rusiji).

"Očekujem ciljani odgovor Talijanskog nogometnog saveza. Predsjednik Giancarlo Abete, nakon Svjetskog prvenstva 2014., pokazao je nalet dostojanstva, a pokojni Carlo Tavecchio učinio je isto nakon doigravanja protiv Švedske i dao je ostavku“, izjavio je."Moglo bi se dogoditi da me prisile na djelovanje kroz Parlament, ali bih radije tu odluku prepustio FIGC-u. Važno je ne ponoviti istu grešku ili se pretvarati da se ništa nije dogodilo“, dodao je ministar.

Treba obnova

Nakon poraza Italije od Bosne u Zenici nakon jedanaesteraca, Gabriele Gravina, preduhitrivši pozive na ostavku, sazvao je sastanak Izvršnog odbora za sljedeći tjedan kako bi „napravio inventuru“, objasnio je.

Prvi sastanak s predstavnicima profesionalnih liga (Serie A, Serie B i Serie C) te udruženja igrača i trenera zakazan je za četvrtak.

U utorak navečer, predsjednik FIGC-a priznao je da talijanski nogomet proživljava "duboku krizu, opću krizu koja zahtijeva sveobuhvatno promišljanje, ne samo od strane Saveza, već i od talijanske političke sfere".

Gravina se više puta osvrnuo na vladu, žaleći se na prepreke s kojima se susrela, što nije zadovoljilo ministra sporta.

"Vlada je konkretno pokazala svoju predanost cijelom talijanskom sportskom pokretu. Smatram objektivno neispravnim pokušavati poreći vlastitu odgovornost za treći uzastopni neuspjeh u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo optužujući institucije za neki navodni neuspjeh."

Predsjednik FIGC-a također je izazvao žestoku reakciju istaknutih osoba u talijanskom sportu nazivajući druge sportove, u usporedbi s nogometom, "amaterima".

"Ovo je uvreda za talijanski sport", jadikovao je svjetski prvak u skoku u dalj iz 2025. Mattia Furlani, dok je biatlonac Tommaso Giacomel sarkastično objavio na Instagramu: "Ako je nogomet profesionalan, onda je Jannik Sinner amater."

