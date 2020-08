TALIJANI SE POKLONILI FANTASTIČNOM HRVATU ‘OD MALO RIJEČI ALI PUNO DJELA’: On je senzacija Lige prvaka, tihi heroj koji oduševljava

Umalo je bio heroj, ali u tri minute sve je palo u vodu. Mario Pašalić jučer je u Lisabonu na Lužu protiv PSG-a doveo svoju Atalantu pred vrata raja, zabivši gol u 27. minuti za 1:0. No, u 90. pa nakon toga u 93. Parižani su zabili i izborili plasman u polufinale Final Eight playoffa pobjedom 2:1.

ATALANTA – PSG 1:2: Parižani nevjerojatnim preokretom u sudačkoj nadoknadi izborili polufinale LP; Pašalić zamalo junak Atalante

Primio je hrvatski reprezentativac loptu Duvana Zapate te majstorski i precizno lijevom nogom s 13-ak metara pogodio mrežu Keylora Navasa koji se ispružio, ali nije mogao uloviti Pašalićevu loptu.

Mario Pašalić has now scored 12 goals across all competitions in 2019-20, the best single-season tally of his senior club career.

Atalanta are in dreamland. 🙌 pic.twitter.com/f5aKreQgNF

— Squawka Football (@Squawka) August 12, 2020