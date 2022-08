Hajduk je ovog ljeta pustio mladog napadača Marina Ljubičića da preseli u LASK iz Linza. Mladi Vatreni u Austriju je otišao na posudbu u i prvih nekoliko utakmica oduševio nogometnu javnost.

Ljubičić je u četiri nastupa stigao do brojke od devet pogodaka, igra u sjajnoj formi i nije čudo da su za njega zagrizli europski klubovi. No, on se još uvijek može vratiti u Hajduk, a sada su Talijani plasirali priču kako bi se splitski klub mogao odreći najvećeg talenta - Stipe Biuka.

Gianluca Di Marzio, dobro upućeni novinar za nogometne transfere, piše kako su za usluge mladog krilnog igrača zainteresirani Atalanta i Sampdoria, ali da je klub iz Genoe u prednosti jer su već poslali službenu ponudu.

Talijani vrebaju

Corriere dello Sport pak piše kako je posao zapeo zbog zahtjeva Hajduka, koji traži šest do osam milijuna za "Bilog tića". Isti izvor piše kako "brzog i fizički moćnog" Biuka zbog toga još nećemo vidjeti u Seriji A, ali i da su za njegove usluge zainteresirani njemački prvoligaši.

Talijani također ističu kako je upitno bi li Biuk odmah zaigrao za prvu momčad Sampdorije. Pitanje je računa li trener Sampdorije, Marco Giampaolo, na njegove usluge u novoj sezoni ili bi pak mladi hrvatski reprezentativac prvo zaigrao za juniorsku momčad slavnog talijanskog kluba.

Sampdoria je prošle sezone jedva izvukla živu glavu. Momčad iz Genoe uspješno je izbjegla zonu ispadanja i završila na 15. mjestu.