Matko Miljević je kao vezni igrač u Montreal stigao 2021. godine iz Argentinos Juniorsa. Za klub je ove sezone nastupio 10 puta, ali je svaki put ušao s klupe. U ukupno 35 nastupa zabio je dva gola, a za dva je asistirao.

Igrač američko-argentinskog državljanstva s kojim je tadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker imao pregovore ilegalno je igrao u amaterskoj ligi QCSL te izazvao incident tijekom utakmice.

Naime, Miljević se sukobio sa suparničkim igračem te ga prvo pljunuo, a zatim udario u glavu.

Kako prenosi DansLesCoulisses igrač Montreala je pod lažnim imenom odigaro tri utakmice u kojima je zabio šest golova i asistirao za dva. U međuvremenu su ga razotkrili te zatražili da se registrira, no nije poznato je li on to prihvatio.

Neimenovani izvor je za DansLesCoulisses izjavio da je Miljević izbačen iz lige i da se tamo takvo ponašanje ne tolerira.

Iz Montreala tvrde kako sa situacijom nisu upoznati, ali su rekli da će proučiti situaciju i odlučiti što dalje.

