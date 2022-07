Jedan od najpoznatijih svjetskih nogometnih igrača, vratar Bayerna i njemačke nogometne reprezentacije Manuel Neuer je kao što smo već izvjestili uživao na hrvatskoj obali. Slavni njemački vratar zaljubljen je u našu obalu i hranu i već godinama ljetuje u Dalmaciji, a u ljeto 2020. izazvao je pravo oduševljenje među lokalnim stanovnicima.

Ušetao je u kafić i platio piće gostima, a onda i zapjevao na hrvatskom, i to nekoliko poznatih hitova, kao i Thompsonovu pjesmu Lijepa li si, domoljubni hit, i to s prijateljima na brodu, u trenutku uživanja u moru. Malo je Neuer svratio i do Omiša, voli zaigrati i vaterpolo, skroz je sav u dalmatinskim guštima kad dođe ovdje...

No, svaki godišnj odmor kratko traje, pa tako i Neuerov. Legendarni Nijemac vratio se u Njemačku gdje se priključio svom klubu na pripremama.

Nije pazio

Povratak u Njemačku ipak nije bio sjajan. Ostavio je novčanik u taksiju, a vozač taksija je na kraju radnog dana našao novčanik. U njemu su bili ime, i adresa Manuela Neuera, Visa Platinum kartica, crna MasterCard i oko 800 eura u gotovini", ispričao je taksist svoju verziju priče za njemački Bild.

Odlučio je sve to vratiti najboljem njemačkom vrataru pa je prvo otišao do Neuerove kuće, ali ga tamo nije bilo. Zatim je otišao u Tegernsee gdje Bayernov golman ima svoj posjed, ali ni tamo nije bilo popularnog vratara. Na kraju je pronašao njegovog nogometnog agenta, vratio mu novčanik i ostavio svoje kontakt podatke očekujući protuuslugu. Nakon 15 dana stigao je paket, a u njemu je bio Neuerov dres s potpisom. Bez poruke i osobne zahvale za hvalevrijedan potez.

"Nagrada je sprdnja! Imam četvero djece i što da radim s tim dresom?" pobunio se vozač taksija koji je umjesto Bayernovog dresa očekivao novac od golmana koji na godišnjoj razini zaradi oko 15 milijuna eura.

"Neuer, ovo je sramota! Pošteni pronalazač i škrta nogometna zvijezda. Ovo hvala je šala", pišu njemački mediji koji su svi redom kritizirali Neuerov potez. Možda je mislio da će dres biti dovoljan, ali taksist je izašao u medije s pričom. Mogao je njemački vratar ostati bez svih kartica i osobnih podataka, a dojma smo da je njemački vratar ipak mogao dati drugačiju nagradu. Ne moraju svi biti nogometni obožavatelji. Sljedeći put će zasigurno bolje paziti te se nadamo da će ako izgubi novčanik usrećiti nekog hrvatskog državljanina.