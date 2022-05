Jedan od najpoznatijih svjetskih nogometaša, vratar Bayerna i njemačke nogometne reprezentacije Manuel Neuerponovno uživa na hrvatskoj obali. Slavni njemački vratar zaljubljen je u našu obalu i hranu i već godinama ljetuje u Dalmaciji, a u ljeto 2020. izazvao je pravo oduševljenje među lokalnim stanovnicima.

Neuer je u Dalmaciji kao doma

Ušetao je u kafić i platio piće gostima, a onda i zapjevao na hrvatskom, i to nekoliko poznatih hitova, kao i Thompsonovu pjesmu Lijepa li si, domoljubni hit, i to s prijateljima na brodu, u trenutku uživanja u moru. Malo je Neuer svratio i do Omiša, voli zaigrati i vaterpolo, skroz je sav u dalmatinskim guštima kad dođe ovdje...

Naravno, svaki njegov pokret, potez i pjesma onako, po dalmatinski, naški kako se kaže, završi u hrvatskim medijima i na društvenim mrežama. Očito će tako biti i ovog ljeta. Neuer je došao u Hrvatsku i odmah se bacio na "posao"...

Jučer je bio aktivan, svugdje ga je bilo

Manuel je objavio story na svom Instagramu u kojem je svoje obožavatelje upitao gdje će se danas zaputiti, na večeru, panoramsku turu ili u frizerski salon. Pa neka hrvatski narod odluči... Naravno, nije Manuel mislio na to, nego jednostavno uživa u Hrvatskoj i uvijek kad je u Lijepoj našoj, čovjek je uzbuđen i aktivan.

Neuer je nakon toga ubrzo objavio i atraktivnu snimku na kojoj se može vidjeti kako biciklira preko mosta Franje Tuđmana na izlazu iz Dubrovnika, a potom i fotografiju kojom je dao odgovor na ranije postavljeno pitanje - Neuer je otišao u obližnji frizerski salon. Eto Manuela kod brice, čisto da se malo uljepša u ovjekovječi trenutak gospodina brijača...

"Naravno da sam otišao u brijačnicu", napisao je uz fotografiju na svom Instagram storyju.

Izvor: Instagram story Izvor: Instagram story Neuer u brijačnici u Dalmaciji.

Neuer je stigao na našu obalu nakon osvojenog još jednog naslova s Bayernom, klubom čija je legenda, a poveznica s Hrvatskom mu je Toni Topalović, trener vratara Bayerna s kojim gaji dugogodišnje prijateljstvo.