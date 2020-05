Poražavajuća nogometna priča stiže ovih dana iz Brazila, a ispričao ju je nekadašnji svjetski klupski prvak Flavio Donizete. On je 2005. godine bio u sastavu Sao Paola koji je slavio protiv moćnog Liverpoola, no Donizete je nakon svega samo razvio još veću ovisnost o kokainu.

“Prodao sam medalju da bih kupio kokain, i za nju dobio oko 3.000 eura. Novac od medalje sam spiskao sam na kokain, a koku pošmrkao doslovno u dva dana”, otkrio je Donizete u razgovoru za Globoesporte.

Former Sao Paolo star, Flavio Donizete has opened up about how cocaine addiction wrecked his once promising career.

He'd revealed that the Club World Cup medal he won in 2005 was sold and used to buy drugs.

He's drug free now, but has quit professional footbal.#SayNoToDrugs pic.twitter.com/BmQrtceK5F

