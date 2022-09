Nogometaši Dinama i Chelseaja u 18.45 na Maksimiru otvaraju grupnu fazu Lige prvaka. Engleski mediji posvetili su pozornost ovoj utakmici, ali najviše pišu i pozornosti pritom daju Pierreu-Emericku Aubameyangu, novopridošlom spektakularnom pojačanju koji je sinoć na glavnom terenu stadiona Maksimir trenirao s maskom.

Mogao bi osjetiti Maksimir u jednoj utakmici

The Sun piše kako se očekuje da će Aubameyang debitirati protiv Dinama. Zagrebački klub nije baš u fokusu Engleza. Prvak Hrvatske spominje se tek u kontekstu suparnika Chelseaja na otvaranju elitnog natjecanja, ali ništa više od toga.

"Thomas Tuchel spreman je osloboditi Pierre-Emericka Aubameyanga kao svoje maskirano čudo. Chelseajev novi napadač odletio je na uvodnu utakmicu Lige prvaka protiv zagrebačkog Dinama samo tjedan dana nakon što mu je u provali razbijena čeljust", pišu Englezi.

Nosio crnu masku na licu na treningu

Aubameyang je sudjelovao na treningu noseći crnu masku koja je pokrivala cijelo lice koju je tijekom vikenda izradila specijalizirana tvrtka u Milanu po mjeri. I malo je vjerojatno da će odbiti blistavu zvijezdu — poznatu po navlačenju maski superheroja za proslavu golova. Šef Chelseaja Tuchel smatra da bivši kapetan Arsenala očajnički želi 'dokazati svoje' čak i ako mora nositi hi-tech pokrivalo za lice. Tuchel je rekao: “Pobrinuo se za svoj oporavak. Uspjeli smo dovesti sve na zadnji trening ovdje u Zagrebu".

Aubameyangova snažna povezanost s trenerom Tuchelom, za kojeg je igrao u Borussiji Dortmund između 2015.-17., jedan je od razloga zašto ga je menadžer Bluesa tako htio. Još je trebalo nekoliko tjedana prije nego što Chelsea napravi svoj potez.

Aubameyang je jako pojačanje

Treneru Barcelone Xaviju svidjelo se što je Aubameyang napravio od dolaska na početku godine s 13 golova u samo 24 nastupa. Ali njihovo užurbano zapošljavanje značilo je da će morati pustiti neke igrače kako bi mogli registrirati pridošlice. Kako bilo, Aubameyang bi mogao danas imati premijeru.

Sad kad su se ponovno okupili, Tuchel ne može biti sretniji. Rekao je mnogo stvari o akviziciji tijekom posljednjih nekoliko dana, ali dok je razgovarao s klupskom aplikacijom 5th Stand dao je novi uvid u način na koji vidi Aubameyangovu ulogu kao starijeg igrača i kako bi se ona mogla razlikovati od onu koju je imao u Arsenalu, gdje je postao kapetan i kasnije lišen te časti.

'Najbolji je ako preuzme vodstvo zabijanjem i izvedbom'

"Najbolji je ako preuzme vodstvo zabijanjem i izvedbom", objasnio je Tuchel. “On nije tip koji bi držao govore, davao primjere i kasnio pola sata. On voli stizati na vrijeme i to nije problem, to je njegova osobnost. Na svakom je treningu, rijetko je ozlijeđen. Nije kapetan riječima, nego onim što radi na terenu, svojim postupcima, zabijanjem golova. Tijekom godina bio je dostupan i vrijedan na terenu. On preuzima odgovornost. Ne bih ga opisao kao vođu o kojem općenito razmišljate kao o Azpilicueti, koji brine o više od svoje uloge na terenu. Brine se o formi i pomaže momčadi na terenu. Ovo je ono što volimo", prenosi ugledni The Athletic.