Svi su zastali i gledali: FIFA se prisjetila Oršićeve majstorije bronce vrijedne

Prošlo je točno dvije godine od nevjerojatnog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije. Od bronce u Katru kada su Vatreni srušili Maroko i okitili se još jednom medaljom.

Na spomen Svjetskog prvenstva 2022. sigurno vam prođu trnci cijelim tijelom, kao i na spomen onoga 2018.

Vatreni su u Katru rezultatom 2-1 pobijedili Maroko i drugo svjetsko prvenstvo za redom osigurali medalju. Sjajnog se uspjeha prisjetila i FIFA, točnije Oršićevog gola koji je bio onaj odlučujući.

"Bend it like Oršić", napisali su uz video sjajne akcije u kojoj je Livaja dodao Oršiću loptu koji je onda iskosa s lijeve strane opalio po golu. Umalo je to marokanski golman obranio, ali ipak bezuspješno.

