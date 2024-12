Poznati hrvatski nogometni trener, bivši nogometaš i reprezentativac Nikola Jurčević, u četvrtak nam je dao opširni intervju koji smo podijelili na tri tematska dijela. U prvom nam je analizirao viđeno u ovoj sezoni Lige prvaka. U drugom nam je evocirao period kad je sa Slavenom Bilićem radio u West Hamu. Nane i Jura od 2015. do 2017. radili su u kultnom spomenutom klubu koji je u sezoni 2015./2016. bio apsolutni hit u Premier ligi. Sezonu su završili kao 7., ali zanimljivo da su skinuli skalpove Arsenalu, Liverpoolu dva puta (prvo na Anfieldu 3-0, pa u Londonu 2-0), Newcastle Unitedu, Man Cityju, Chelseaju, Man Unitedu...

Foto: Profimedia Jurčević i Bilić na klupi West Hama.

'Bili smo hit'

"Da, bili smo hit. Bila je to posebna sezona za nas u kojoj su svi pričali o West Hamu. Imali smo puno senzacionalnih rezultata. Skinuti Liverpool dva puta i pritom ne primiti gol, uzeti tri boda Arsenalu na otvaranju sezone na Emiratesu, Man Cityju, Man Unitedu, Chelseaju, to ne može svatko. Uspjela se složiti jedna dobra momčad, kemija unutar igrača, atmosfera. Payet se pokazao kao sjajna investicija, njega smo doveli kao pojačanje, a u toj sezoni je bio najbolji naš nogometaš. Zabio je 12 golova u svim natjecanjima za West Ham. Bila je to sezona u kojoj se klub oprostio od kultnog Boleyn Ground i preselio na moderni veliki Olimpijski stadion", prisjeća se Nikola Jurčević i nastavlja:

'Posao u West Hamu jedan mi je od najdražih u karijeri'

"Posao pomoćnika Slavena Bilića u West Hamu jedan mi je od najdražih poslova u karijeri. Jer, znam to iz nekog iskustva, mnogim poznanicima i ljudima sam sređivao ulaznice za utakmicu i ljudi doživljavaju Premier ligu kao neku vrstu nogometnog svetišta. Utakmica u Premier ligi je jedan veliki doživljaj kojeg svi ljubitelji nogometa žele posjetiti, doživjeti, osjetiti... Biti u epicentru tog zbivanja i u jednom tako odličnom klubu u Premier ligi kao što je West Ham, za mene je bilo jedno nevjerojatno iskustvo i jedno sjajno razdoblje. Doživjeti Premier ligu iznutra je nešto što se ne zaboravlja", govori Nikola Jurčević.

Što se dogodilo s Dimitri Payetom? Francuski 29-godišnji ofenzivni veznjak ponio se potpuno nekorektno te odbijanjem treniranja i ucjenom iznudio transfer nazad u Marseille za 29 milijuna eura. Iako je bio najbolji igrač West Hama u godinu i pol koliko je igrao za West Ham, odlučio je nasilno napustiti momčad što je izazvalu mržnju i bijes londonskih navijača, a poruke prezira mogle su se čuti i od klupske uprave.

Foto: Profimedia Nikola Jurčević i Slaven Bilić.

'Natezali smo se s Payetom dva do tri mjeseca'

"Nije ni Payet sam puno toga meni i Slavenu otkrivao svoje osobne detalje, osim činjenice da se po svaku cijenu želi vratiti u Marseille. Zbog toga je izgubio motivaciju na određeni način i ušao u razmimoilaženje u mišljenju s klubom. Jednostavno, htio je otići i nitko ga u tome nije mogao spriječiti. Koji su stvarni razlozi bili unutar toga teško mi je reći. Bilo je tu natezanja dva do tri mjeseca, ali uspio je u tom naumu. Nama to nije bilo po volji jer se radilo o igraču koji je ipak bio ključni igrač naše momčadi. Razgovarali smo s njim, razgovor u takvim situacijama je ključan, ali ne može se riješiti razgovorom takvu situaciju u kojoj neki igrač ima ultimativnu želju da više ne želi igrati za neki klub, malo manevarskog prostora ostaje onda za okrenuti stvar u svoju korist, niti za trenera niti za klub. Teško je onda kontrolirati tog igrača i nitko ne želi, niti klub niti svlačionica, tj trener ne žele imati praznog ili nezadovoljnog igrača, pa to završava kompromisima. Plati se neka odšteta, veća - manja, ovisno o igraču i ide se dalje."

Foto: Profimedia Jurčević i Bilić razgovaraju.

'Mi smo u tvoj prvoj sezoni bili daleko iznad svoje neke kvalitete i mogućnosti'

Jura ne žali za ničim iz tog perioda...

"Znam objektivno kakva je kvaliteta engleske lige i mi smo u toj prvoj sezoni bili daleko daleko iznad svoje neke kvalitete i mogućnosti. Momčad je prebacila sva očekivanja, sve momčadi koje smo mi dobivali, ove velike, objektivno su bile bolje od nas, imali su puno skuplji i puno jači roster od našeg, ali mislim da smo zahvaljujući stvarima koje sam rekao, našim radom prije svega, odličnom atmosferom u momčadi plus Payeta i nekolicine s kojim smo pogodili u transferima, bili smo velika senzacija. Samo, na neke duže staze vrlo je teško u Engleskoj biti senzacija."

Foto: Privatna arhiva Oproštaj Nikole Jurčevića, Slavena Bilića i njihovih ljudi od Beşiktaşa. Klub ih je ispratio poput pobjednika.

'Turska je bila na jedan drugi način nezaboravna'

Nikola Jurčević i Slaven Bilić otišli su iz Premier lige kao pobjednici, isto kao iz turskog Bešiktaša prije odlaska u Englesku.

"Da, ali Turska je bila na jedan drugi način nezaboravna. To je jedan nogometni fanatizam. Ti klubovi su nešto nevjerojatno. Bešiktaš, Fenerbahče, Galatasaray, to su situacije koje se ne zaboravljaju. Istanbul na jedan drugi način doživljava nogomet. Svaka priprema utakmice, dolazak na stadion, u hotel, na određeni način je jedna predstava. Snima se sve 24 sata dnevno, gleda se svaki detalj oko momčadi, navijači su brojni. Bilo je to jako uzbudljivo i nevjerojatno iskustvo", završio je Nikola Jurčević.

