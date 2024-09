Nikola Jurčević secirao 'novu' Hrvatsku i posebno izdvojio jednog igrača: 'On je gladan gola'

A kako struka gleda na utakmice protiv Portugala i Poljske. O Matanoviću, novoj formaciji i svemu što smo gledali u Lisabonu i Osijeku razgovarali smo s Nikolom Jurčevićem.

"Prva utakmica je pokazala da reprezentacija ima kvalitetu i da se tu pojavljuju novi mladi igrači. S jednim Portugalom smo se vrlo dobro držali. Nažalost, izgubili smo tu utakmicu, ali evo tri dana kasnije za ovu utakmicu mogu reći da je, pogotovo u drugom poluvremenu, Hrvatska odigrala odlično pokazala da ima kvalitetu, da ima igrače koji se mogu adaptirati na novi sustav 3-5-2. Što se tiče Matanovića, on je u ove dvije utakmice pokazao jednu nevjerojatnu energiju. Sama činjenica da je pucao po golu desetak puta, nažalost, nije zabio gol, ali ono što je dobro on traži gol, on je gladan gola. Petar Sučić pokazao je u Dinamu svoju kvalitetu i na europskim utakmicama. On je jedan polivalentan vezni igrač koji može igrati na poziciji šestice ili osmice. Upravo na tim pozicijama u kojoj nam fali jedan odgovoran igrač, odlaskom Brozovića i u svakom slučaju, on je ozbiljno pokazao da se na njega može računati. Jednom i drugom Jakiću i Pjaci nije to baš najidealnija pozicija. S druge strane, mislim da Jakić u utakmici kad igramo defenzivnije može igrati na toj poziciji i pokušati na neki način zatvoriti. S druge strane, Pjaca je bolji u formaciji kada više napadamo tako da on igra od centra prema gore."

Protiv Poljske tri stopera. Igrali su Šutalo, Ćaleta-Car i Gvardiol. Kao da smo doveli ponovno onog starog Šutala sigurnog samopouzdanog, ali Duje Ćaleta-Car igrao je sjajno.

"Pa ja mislim da u reprezentaciji imamo najkvalitetniji najširi izbor upravo na pozicijama stopera. Vidimo i sami kakvu igračku kvalitetu u otvaranju igre imaju i Gvardiol i Šutalo. Vidjelo se da je Ćaleta car, a naravno da su tu i ovi ostali igrači koji u ovoj utakmici nisu bili u prvom sastavu. Što se tiče obrambene linije, mislim da možemo mirno spavati i tu smo najpopunjeniji. Ono što je možda deficitarno, a to je možda veći izbor na bočnim pozicijama ili krilnim wing back pozicijama, ali nadajmo se da će se s povratkom Juranovića, Stanišića i nadajmo se pravim Perišićem i ta pozicija standardizirati na bolji način."

I za kraj o kapetanu Luki Modriću, sjajan pogodak.

"On jednostavno igra izvanredno. Pravi vođa hrvatske reprezentacije, pravi uzor i u igri i u ponašanju i u svemu. Kapa dolje za sve što je napravio i za sve što i dalje pruža za hrvatsku reprezentaciju."

