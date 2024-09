Svi pričaju o čudu Arsenalovog golmana: Evo kako ga je objasnio, a oglasio se i Atalantin tragičar

Arsenal je u prvom kolu Lige prvaka na gostovanju kod Atalante odigrao bez golova, a vrlo lako moglo je biti i gore po Topnike da nije čuda koje je izveo njihov golman.

U 51. minuti Mateo Retegui je pucao penal, a David Raya obranio je taj udarac, no lopta se odbila natrag do Reteguija koji je glavom imao lagani zadatak da samo pospremi loptu u mrežu. Međutim, Raya se stvorio niotkuda i novom fantastičnom reakcijom obranio i taj pokušaj igrača Atalante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budući da je bila duga pauza zbog provjere VAR-a otišao sam i do svog golmanskog trenera da vidim razmišljamo li isto oko toga kako ću pokušati braniti penal. Bacio sam se u desnu stranu i uspio obraniti, a što se tiče udarca nakon toga imao sam i malo sreće jer je on neobjašnjivo pucao malo više prema sredini pa sam stigao reagirati", rekao je Raya kojeg su upitali i bi li tu obranu označio kao najbolju i najveću u karijeru:

"Pa vrlo vjerojatno. Morao bih razmisliti, ali ako nije najbolja onda je svakako među najbolje tri."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nisam ga vidio'

Svoju stranu priče opisao je i Retegui, inače rođeni Argentinac koij je igrao za mlađe selekcije Argentine, no kasnije je zbog svog talijanskog podrijetla promijenio državljanstvo i od tada nastupa za Azzurre.

"Nisam vidio da se ustao, odnosno, vidio sam ga prekasno. Što se tiče penala, bila je to sjajna obrana, ali kod odbijanca je riječ o mojoj pogrešci. Nisam vidio da se brzo ustao na noge. Bio sam toliko fokusiran na loptu da nisam vidio golmana. Osjećam se užasno, bilo je važno startati s pobjedom. Ispričavam se suigračima. Igrali smo sjajnu utakmicu, ali napravio sam pogrešku. Nakon penala me cijela momčad pokušala umiriti. Isto je napravio i trener kad me zamijenio i sada više ne bih pričao o tome već je najbolje za momčad da se svi skupa okrenemo prema sljedećim utakmicama", pojasnio je Retegui.

Spomenimo i kako je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić u igru ušao tek u 89. minuti te kako Dinamo u predzadnjem kolu skupine gostuje kod Arsenala 22. siječnja 2025. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa