Svetislav Stevanović 'Limeni', srpski trener u amaterskom nogometu koji je postao poznat u regiji po snimci na kojoj se dere na svog igrača "Dragane, Draganeeee, ne radiš ono što sam ti rekao", sada je gostovao u Podcast inkubatoru i progovorio o toj snimci i otkrio što se dogodilo s Draganom.

"Imao sam dosta teških utakmica, bili su neutrenirani igrači, selo nema dovoljno igrača, kao ni cijela regija, jer nemamo mladih igrača da ih mladih aketgorija pređu u prvu momčad, ali svi čekaju. I tako smo izgubili mnoge generacije, jer nemamo te dečke da popune momčad. Imao sam tri različite godine, 91, 92 i 93. Imali su 15 do 16 godina", rekao je i nastavio:

"Jednom prilikom sam počeo vikati na tog Dragana, on je bio vođa momčadi u napadu, bio je špica i dao je 27 golova u polusezoni. Dragan je postao poznat zahvaljujući meni. Jedan školovan dečko i obrazovan, sad je i magistrirao. Rano je napustio nogomet s 22-23 godine, kada je već izašao i krenuo prema prvoj momčadi."

"On nije napravio ništa od svoje karijere, a ja sam dao sve od sebe. Bio je dobar, dao je 27 u pola sezone. Ali što se dogodilo? Posljednju utakmicu sezone odigrali smo u Ratkovu protiv našeg vječitog rivala Zadrugara iz Srpskog Miletića. Bio je tu trener Milojević, koji je "švercao" neke igrače. Stalno sam vršio pritisak na Dragana da igra, da gurne loptu, da doda, da da gol. Nažalost, nije. Taj dan je došao do mene i rekao 'Šefe, nemam kopačke' i već tada me iznervirao što nije došao u svlačionicu na vrijeme, prvo je kasnio, pa je rekao da nema kopačke. Na tribine. I tu smo utakmicu izgubili 1:0 i tada sam počeo 'Dragane, Dragane'. On je vjerojatno pod tim pritiskom izgorio i napustio nogomet", zaklučio je 'Limeni'.

