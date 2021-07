Jedna je stvar gotovo sto posto sigurna, hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić ovoga ljeta napušta CSKA iz Moskve, ali još je uvijek nepoznato gdje će nastaviti karijeru.

Do sada se najviše spominjao AC Milan i prema svemu sudeći Vatreni će baš tamo nastaviti karijeru. No, procurila je informacija da je Vlašić dobio ponudu još jednog, pomalo neočekivanog, kluba i to iz moćnog Premiershipa.

Za Vlašićeve usluge zaisteresirao se i novopečeni premijerligaš Brentford, ali problem je odmah nastao s odštetom. Englezi su poslali smiješnu ponudu od 15 milijuna eura, piše to engleski novinar Danny Armnstrong, a CSKA je to istog trenutka odbio. Rusi ne pristaju prodati Vlašića za tako nisku cijenu jer ipak im je on najbolji igrač i inicijalna cijena na Transfermarktu mu je 30 milijuna eura i navodno CSKA traži upravo toliko za otkup njegova ugovora.

Milan je najizgledniji

Novinar Armstrong tvrdi kako CSKA ne kani popustiti kada je u pitanju odšteta, ali postoji i drugi problem, a to je Vlašićeva preferencija da zaigra u Serie A. Vlašić je već igrao u Premiershipu, u Evertonu koji ga je kupio od Hajduka 2017. godine, ali ta je epizoda vrlo neslavno završila. Zatim mu je CSKA spasila karijeru, a igrama u Rusiji zaslužio je poziv u reprezentaciju gdje je danas jedan od najboljih.

Mlada zvijezda Vatrenih sada želi nastaviti karijeru u Italiji, vrlo vjerojatno u Milanu, a talijanski mediji pišu kako je klub vjerojatno spreman platiti Moskvi traženu odštetu. No, ne zna se hoće li Vlašić odmah preći i potpisati ugovor ili će prvo na jednogodišnju posudbu s pravom otkupa na kraju sezone.