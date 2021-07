"Nešto tu ima, ali to je zasad sve što vam mogu reći. Ovo su stvari o kojima se ne smije baš puno pričati, sve dok se ne završe“, rekao nam je tako Joško Vlašić kada smo ga ranije upitali ima li imalo istine pričama o transferu njegova sina Nikole Vlašića u Milan.

Demantija nema, nema niti potvrde, ali "nešto tu ima" sasvim je dovoljno da ozbiljno razmotrimo opciju da će Vlašić ove sezone igrati za jednu od najvećih talijanskih, pa i europskih momčadi.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić već je nekoliko sezona zaredom u samom vrhu izbora za najboljeg igrača ruske lige. Proglašavan je najboljim igračem kluba, a prije šest mjeseci okitio se titulom nogometaša godine u Rusiji. Sasvim je jasno sada da je Vlašić prerastao rusku ligu, iako mu je upravo ona spasila karijeru nakon vrlo neuspješne dionice u Evertonu.

Natezanje oko odštete

Za CSKA je Vlašić odigrao fantastično, igrajući uglavnom na poziciji ofenzivnog veznog uspio je u 103 utakmice upisati pristojna 33 gola i još je k tome upisao 20 asistencija. Upravo su mu igre u CSKA najviše pomogle pri proboju u reprezentaciju, odnosno u prvu momčad Vatrenih, gdje je sada ponajbolji igrač i bio je jedan od najvažnijih faktora u kvalifikacijama za Euro 2020.

Logično je da Vlašić, koji je, de facto, još uvijek u razvojnim godinama promjeni sredinu i pređe u neki jači klub "lige pet". Za sada se, kao što smo kazali, najviše spominje AC Milan, ponajprije zbog toga što već dulje vrijeme imaju Vlašića na meti, a sada im se otvorilo mjesto u momčad jer im je ključni veznjak Hakan Calhanoglu prešao u Inter.

Talijanska Gazzetta dello Sport izašla je s poprilično bombastičnim člankom u kojem navode kako je Milan već u intenzivnim pregovorima s CSKA, ali da se trenutno "natežu" oko odštete. Milan je spreman dati oko 25 milijuna eura, ali u Rusiji to ne smatraju opcijom i žele barem 30 do 35 milijuna eura. Stoga, sada se pak priča o tome da će Vlašić prvo na posudbu, a da će onda Milan otkupiti njegov ugovor sljedeće sezone. U tom bi slučaju Milan Vlašića plaćao, valjda, na dvije rate, a to im je svakako prihvatljivije.

Formacija mu odgovara

Milan je razmatrao kupovinu Jamesa Rodrigueza, Dušana Tadića, Isca i Marcela Sabitzera, ali Gazzetta tvrdi kako su oni sekundarna opcija jer su već ili prešli tridesetu ili su na pragu tridesete, a Vlašić je mlad u razvojnim godinama i u naponu snage, ali je ujedno i najskuplji.

Vlašiću je svakako najbolja opcija da što prije napusti CSKA i pređe u veći klub, ali svakako treba paziti u koju sredinu ide. Je li Milan prava sredina za Vlašića, to je zanimljivo pitanje. Vlašić je u CSKA igrao u 4-2-3-1 sustavu, u istom takvom igra u reprezentaciji, a isti takav ga čeka u Milanu i ako pređe igrat će gotovo sigurno na poziciji polušpice, iako je njegov prethodnih Calhanoglu znao igrati i na krilnoj poziciji.

Međutim, Vlašić je u CSKA imao drugačiju ulogu od one koju mu u Milanu vjerojatno spremaju. CSKA ima dva vrlo dobra razigrivača na pozicijama centralnog veznog, to su Alan Džagojev i Ivan Obljakov, u Milanu na centralnim pozicijama imaju praktički dvije "šestice" Franck Kessie i Ismael Bennacer, odnosno Sandro Tonali, koji jedini ima plejmejkerske sposobnosti, ali je pozicioniran na defenzivnom veznom i igra veoma daleko od gola. Niti na ostalim pozicijama nema igrača koji imaju vrsne plejmejkerske sposobnosti i uistinu Tonali je nešto najbliže razigrivaču, a on se još uvijek nije u potpunosti afirmirao u klubu.

Postoji problem

Milanu je kronično potreban ofenzivni veznjak i to playmaker, a Vlašić to ipak nije. Vlašić se profilirao gotovo kao "shadow striker", trkač, igrač međuprostora, ofenzivni veznjak koji ulazi iz drugog plana i zabija, veznjak koji svojom trkom stvara nered u međuprostoru i otvara koridore za krilne igrače. Pregled igre, kratka dodavanja, duge lopte, prijetnja s distance i proigravanja, nisu baš glavne karakteristike Vlašića, a upravo je to nudio Calhanoglu. Vlašić je igrač kojem treba barem jedan dobar playmaker iza leđa ili na krilnim pozicijama, a u Milanu ih baš i nema.

Vlašić, dakle, ne može biti izravna zamjena za Calhanoglua, ali svakako može biti veliko pojačanje, no, Milan će možda morati promijeniti stil igre i malo ga prilagoditi Vlašiću. Dobra je stvar što bi u Milanu Vlašić imao veliku pomoć Ante Rebića i Zlatana Ibrahimovića i svakako bi mu lakši bio period prilagodbe, a nekako je za očekivati da će Milan, ako već ulože toliki novac u njega, nekako pronaći način da iskoriste njegove najjače karakteristike.