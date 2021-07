Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić trenutno je tema u Italiji jer talijanski mediji već danima pišu kako ga želi dovesti Milan.

Ofenzivni veznjak Vatrenih i CSKA-a navodno je mogao završiti na posudbi u Milanu, no ruski klub nije za to htio ni čuti, a razgovori oko transfera su nastavljeni. To su sve, naravno, nagađanja i detalji se još ne mogu sa sigurnošću potvrditi.

Koliko tu zapravo ima istine, odlučili smo provjeriti s ocem Nikole Vlašića, legendarnim Joškom Vlašićem, koji nam je otkrio da taj potencijalni transfer u Milan nisu samo priče, već da se nešto događa po tom pitanju.

"Nešto tu ima, ali to je zasad sve što vam mogu reći. Ovo su stvari o kojima se ne smije baš puno pričati, sve dok se ne završe“, prokomentirao nam je Joško Vlašić.

Zaslužio otići na veću scenu

Nikola Vlašić već je nekoliko sezona zaredom u samom vrhu izbora za najboljeg igrača ruske lige. Prije šest mjeseci okitio se titulom nogometaša godine u Rusiji i postaje sve jasnije da je polako prerastao rusku ligu.

Kako je Milan izgubio Hakana Calhanoglua ovog ljeta, Vlašić bi se idealno uklopio u njihov sastav kao zamjena za turskog fantazistu.