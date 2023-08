Josip Šutalo najnovije je Ajaxovo pojačanje, a nizozemski velikan, s kojim će potpisati petogodišnji ugovor, jučer ga je predstavio sjajnim videom. Hrvat će u novom klubu nositi dres s brojem 37., a dao je i prvi intervju od dolaska u Amsterdam.

"Osjećaj je nevjerojatan. Došao sam u jedan od najvećih klubova Europe. Sretan sam i ponosan što ću ga predstavljati u narednim godinama. Nisam trebao puno razmišljati. Čim sam dobio ponudu i saznao za njihov interes, bio sam spreman na ovaj izazov, samo je bilo na klubovima da se dogovore.

Ajax je velik klub bogate povijesti. U ovom trenutku imaju dosta mladih igrača. Mislim da je dobar za moj razvoj i da ću se odlično uklopiti. Sven je rekao da me želi i da mu se viđa moj način igre. Dinamo je kao i Ajax dominantan u svojoj ligi i igra sličan nogomet.

Pretpostavio je da ću se odlično uklopiti u ovu momčad. Bio sam zadovoljan tim mišljenjem i brzo smo se složili. Očekivanja su velika. Ajax mora biti na vrhu domaće ljestvice. U Europi moramo ostvarivati dobre rezultate i nadam se da ćemo u tome uspjeti ove godine", rekao je Šutalo.

'Iznimno teška situacija za Dinamo'

O transferu je govorio i Ajaxov sportski direktor Sven Mislintat: "Dugo je trebalo da ga dovedemo. Bili su to izvrsni pregovori između dva prestižna kluba. Bila je to iznimno teška situacija za Dinamo s obzirom na to da su igrali kvalifikacije za Ligu prvaka. Dugo smo ga čekali i nadali se da se neće ozlijediti. Stoga nam je iznimno drago što je sada s nama".

