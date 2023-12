U 17. minuti utakmice između Granade i Athletic Bilbaa prošlog vikenda nemili događaj zaprepastio je sve na stadionu. Naime, sudac je prekinuo utakmicu jer je jedan od navijača na tribinama doživio srčani udar.

Gosti iz Baskije poveli su u 6. minuti susreta, a samo jedanaest minuta kasnije sudac je prekinuo dvoboj. Suca Munueru na nemili događaj s tribina upozorio gostujući vratar Unai Simon.

Ime navijača koji je preminuo je Antonio Trujillo koji je dugogodišnji fan Granade i gotovo da nije propuštao utakmice svog kluba. Nakon što je preminuo oglasila se njegova supruga Nuria Aguilar s emotivnom ispovijesti.

"Moj suprug bi i potpisao da umre na Los Carmenesu i to je uvijek govorio. Nevjerojatno koliko je volio Granadu i išao je na svaku utakmicu. Bio je vlasnik sezonske ulaznice već godinama i pratio je klub i prije nego što su došli u La Ligu. Bez obzira kakvo vrijeme je vani on je išao navijati za Granadu. Istina je da je umro od srčanog udara, ali on se već neko vrijeme borio kao lav. U svibnju je otkriveno da ima rak i išao je na kemoterapije. No, ni bolest ga nije spriječila da ide na utakmice Granade. Nije propustio niti jednu jedinu ove sezone. Eto, na kraju se dogodilo što se dogodilo i to je sudbina", prenijeli su njenu izjavu španjolski mediji.

