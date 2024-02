Projekt nogometne Superlige ponovno dolazi u prvi plan gdje ga vraćaju Barcelona i Real Madrid. Predsjednik Barcelone Joan Laporta izjavio je u petak u intervjuu za radio RAC1 da bi Superliga mogla krenuti već sljedeće sezone.

"Ne krene li već sljedeće sezone, krenut će one iduće. Ako to ne bude slučaj, ponovno ću razmotriti pitanje. Vrijeme je da to pokrenemo. Svaki klub bi samo od sudjelovanja dobio 100 milijuna eura, a to je novac koji nitko ne može zaraditi niti osvajanjem Lige prvaka", rekao je Laporta pa nabrojao klubove koji bi sudjelovali već od početka:

"Osim Barcelone i Reala tu bi bili Talijani: Inter, Milan, Napoli i Roma. Zatim francuski klubovi kao što je Marseille te tri portugalska - Sporting, Benfica i Porto, koji bi rado došli. Tu su i nizozemske ekipe (Ajax, Feyenoord i PSV) te belgijski Club Brugge i Anderlecht. Išli bi na 16 ili možda 18 klubova. Mislim da bi bilo bolje 16", istaknuo je Laporta pa priznao da engleski klubovi neće sudjelovati:

'Baš me briga za Engleze'

"Baš me briga za Engleze. Oni ionako već imaju svoju Superligu, odnosno Premier ligu. Mi želimo da nam se pridruže i imali smo razgovore s Liverpoolom, Manchester Unitedom, Chelseajom i Tottenhamom. Svi ovi klubovi, od kojih su neki trenutno na prodaju zainteresirani su", pojasnio je Laporta i dodao da niti PSG neće sudjelovati jer već ima moćnu poziciju u Uefi.

Podsjetimo, Superligu je htjelo pokrenuti 12 klubova koji su 2021. sklopili dogovor o pokretanju vlastitog natjecanja s ogromnim komercijalnim potencijalom i ciljem da se natječu s Ligom prvaka, koju organizira UEFA. UEFA je odmah, uz potporu FIFA-e, odgovorila prijetnjom buntovnim klubovima sankcijama i izdala pravila kojima je cilj spriječiti stvaranje ovog disidentskog natjecanja.

No, krajem prosinca 2023. Europski sud pravde presudio je da su UEFA-ina pravila u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju. Unatoč ovoj odluci, nastanak Superlige i dalje se čini vrlo hipotetskim, budući da je Europski sud pravde pojasnio da to ne znači da je njezino stvaranje "moralo biti odobreno".

Protiv Superlige bili su i navijači, koji su glavni razlog zašto engleski klubovi ne žele sudjelovati. Natjecanje zatvorenog tipa kojem je bila namjera da niti jedan klub ne može ispasti po uzoru na NBA, nema pravu sportsku čar te se veliki dio navijača diljem svijeta oštro buni protiv pokretanja takvog natjecanja.

