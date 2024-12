Sudbonosna utakmica protiv Celtica sve je bliže, a problemi Dinama samo se gomilaju

Vrijeme neumitno teče i Dinamova "utakmica sezone", kako su je već brojni nazvali, sve je bliže. Škotski velikan dolazi već u utorak na maksimirski stadion u utakmici koja bi mogla odrediti Dinamovu sudbinu u Ligi prvaka.

Dinamo je na sedam bodova u Ligi prvaka. Ništa nije sigurno, ali sva je prilika da će 10 bodova biti dosta Modrima za plasman u nokaut fazu elitnog nogometnog natjecanja. S obzirom na to da nakon Celtica slijede Arsenal i Milan u Maksimirskoj 128 crvenim je markerom zaokružen datum 10. 12. kada stiže Celtic. Pobjeda Dinamu (najvjerojatnije) donosi povijesni uspjeh, a poraz bi značio da se Dinamo mora vaditi u Londonu ili doma protiv Milana što se čini kao nemoguća misija. Utakmica protiv Celtica već je sljedeći tjedan, a stanje u plavoj svlačionici je alarmantno. Teško je odrediti koji problem Dinama je trenutačno u prvom planu. Loša rezultatska forma (četiri utakmice bez pobjede), loši nastupi na terenu (jedan udarac u okvir u posljednje tri utakmice), problemi s ozljedama (Nevistić, Sučić, Petković, Ademi, Mišić, Cordoba...), nedostatak energije i loša forma ključnih igrača (Ristovski, Baturina, Kulenović), loša pozicija u HNL-u (7 bodova zaostatka za ljutim rivalima)... Sve su to vrlo veliki problemi s kojima se susreće Nenad Bjelica.

Široki kadar postao je preuzak

Kadar koji se činio dostatnim za Ligu prvaka i HNL vrlo je brzo postao nedovoljan i za jedno od ta dva natjecanja. Napadača protiv Hajduka je u jednom trenutku "odglumio" stoper Perić kojeg nije bilo na terenu gotovo godinu dana. Zadnjeg veznog je igrao stoper još jedan stoper, Max Bernauer. Bogati i široki kadar Dinama sveo se na to da panično nedostaju napadač i zadnji vezni. Te ogromne probleme pokušat će iskoristiti Celtic. Čini mi se da mnogi u našem medijskom prostoru podcjenjuju momčad Brandana Rodgersa. Daleko od toga da Dinamo ne može parirati Celticu, ali Modri nikako nisu favoriti u toj utakmici. I da su svi zdravi bila bi to u najbolju ruku 50-50 utakmica. U ovom stanju, teško mi je Dinamove šanse staviti na više od 15-20 %. Kladionice trenutačno (šest dana uoči utaakmice) drže koeficijente na otprilike 2,50 na Celtic i 2,75 na Dinamo što znači da je Celtic samo blagi favorit. Čini mi se to kao precjenjivanje Dinama kada pogledamo stanje u obje momčadi. Dok Dinamo muku muči da upiše udarac u okvir gola, a nekmoli pobjedu, Glazgovljani melju sve redom.

Ove sezone izgubili su jednu jedinu utakmicu (7:1 od Borussije u Dortmundu). U domaćem prvenstvu imaju 37 od mogućih 39 bodova, primili su nestvarna 4 pogotka u 13 kola i bježe Aberdeenu četiri boda s utakmicom manje, a gradskim rivalima Rangersima čak 11 bodova. U Ligi prvaka su na osam bodova što znači da bi im pobjeda u Zagrebu donijela prolaz, a mogao bi dovoljan biti i bod. Škoti na japanski pogon (trojica u početnih 11) lete terenom i slamaju protivnike svojim intenzitetom i energijom, bez lopte pritišću visoko i desetkovani Dinamo bi mogao imati velikih problema. Sjetite se samo što nam Škoti rade u reprezentativnom nogometu.

Nakon svega ovoga, slažete li se i dalje s kladionicama da Dinamo ima gotovo 40 % šanse za pobjedu nad Celticom? Morat će Bjelica opet smućkati nešto u Ligi prvaka ako želi Dinamo dovesti do povijesnog uspjeha. U suprotnom, zatrest će se i njemu vrlo brzo stolica.

